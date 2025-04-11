挨批輕易亮2千億美元底牌 郭智輝嗆：邏輯糟 沒打過橋牌？

美國關稅政策衝擊全球，宣布暫緩後，各國得以喘息。經濟部長郭智輝日前提出10年可採購2000億美元（約合新台幣6.5兆元），被在野黨批談判輕易就亮底牌。郭智輝今日赴立法院備詢，批在野黨邏輯糟糕，有沒有打過橋牌？

美國關稅衝擊全球，雖宣布暫緩關稅，但針對中國大陸則加重關稅，民進黨憂大陸趁機「洗產地」。對此，郭智輝說，洗產地的部分會說明，哪些範圍屬於洗產地，今天到台中去，也有業者提出。會跟美商確認，哪些部分、什麼樣的狀況是洗產地，這個地方會先跟廠商溝通，如果有這種現象會請其改正。

針對郭智輝日前提出2000億美元擴大對美採購，被在野黨批底牌都亮出來，郭反擊，這不是說一定是2000億，怎麼不能談判呢？這種邏輯是非常糟糕的。有沒有打過橋牌？先叫牌，然後再回應，談判就是這樣，給A看看對方怎麼談，然後再推B。不是他今天講2000億，裡面包羅萬象，盤點自己有這個資源，這部分大概是經濟部，去談判不是只有經濟部。「中華民國台灣」有很多資源，跟美國是互補的，談判單位會收集所有資訊加以判斷，跟美國做較好的協商。

關於是否真有2000億美元折合新台幣約6兆的採購財源，有計畫買什麼、是否以採購解決關稅問題等，郭智輝說，能源相關的產品，新的科技產品都會在考慮之內。那是投資的部分。採購的部分，國內有需求，機構有需求的東西，當然就會有財源。如果按照公式來看，採購跟投資應該是最好的方式之一。

對於在野黨提出880億紓困應提高到2000億，郭智輝表示，880億是第一個階段，當初是針對32%關稅馬上提出，還沒有談。32%現在變成10%，會考慮到接下來連鎖反應。880億只是第一階段，有必要會再增加，這就屬於特別預算，需要立法院支持。