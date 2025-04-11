我列美第一波談判名單 林佳龍：窗口已建立盼90天內完成

美國總統川普實施對等關稅，賴清德總統今天表示，我現階段是美國政府第一波談判名單，國人關注何時談判。外交部長林佳龍今天表示，談判窗口已經建立，希望在90天內完成談判工作，達成台美都能接受的關稅。

行政院長卓榮泰今天針對「美國關稅政策因應作為」進行專案報告並備質詢，林佳龍在進入議場前接受媒體聯訪。針對何時和美方談判，林佳龍說，我方跟美方的溝通很順暢，持續在安排關稅談判，且談判窗口已經建立。

對於立委質疑透過美國貿易談判代表署程序可能會很久，林佳龍重申，我方跟美方做很好的溝通，所以美方會用最有效率的方式，也會把台灣列為在第一波的名單，優先進行正式的談判。

至於是否有可能在一個月內談判？林佳龍說，當然希望90天內完成談判工作，達成台美都可以接受的關稅，還有相關經貿合作的共識。