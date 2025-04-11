關稅衝擊 勞團籲政府補助企業 應以不裁員、違法無薪假為前提

美國對等關稅恐怕對台灣的勞動市場帶來衝擊，尊嚴勞動修法聯盟今至行政院前召開「補助補貼不裁員，國假勞退要提高」記者會，要求政府應避免不肖企業濫用政府因應關稅提出的支持產業方案，呼籲強化政府內部勾稽機制，把關申請企業拿補助後，不會資遣裁員、違法實施減班休息的狀況。

因應對等關稅，行政院提出880億元的支持產業方案，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，政府資源應投注在真正有心在台灣永續經營，且願意繼續照顧本地就業者的企業為補助對象，因此要求行政院做好跨部會整合的基本工作，無論是財政部、經濟部對於企業的補助補貼措施，勞動部都不應該與之脫鉤，應強化政府內部勾稽機制，由勞動部協助查核，倘若受補助的企業，後續出現資遣裁員、違法無薪假（減班休息）等事實，補助機關應收回相關補助補貼，避免資源遭到不肖廠商濫用。

除此，何政家也呼籲勞動部，盡速召開僱用安定措施諮詢會議，並啟動勞工紓困貸款，讓遭受此波關稅衝擊的廣大勞工能有所救急。針對經濟部、財政部收到企業對相關補助補貼的申請，勞動部也應該主動掌握廠商名單，積極確認是否有需要就業安定措施的協助，以防違法無薪假，或者員工遭強制排定特休等違法情事。

尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍表示，尊嚴勞動修法聯盟原訂於4月份展開絕食行動，爭取增加國定假日及提高勞退新制保障，但受到日前國會紛擾衝突，拖延法案時程進度，以及美國總統川普在清明連假期間突然宣布課徵高額關稅等事件，一時間讓經濟嚴重衝擊，雖昨天宣布寬限期90日，但仍需觀察後續發展，基於以上考量，聯盟決議先暫緩絕食行動。但「增加國定假日」及「提高勞退新制保障」的訴求仍是全國勞工朋友關注的重要議題，尤其「增加國定假日」的訴求，也有助於促進國內消費經濟。

洪秀龍呼籲，待整體局勢明朗，立法院正常運作後，朝野應共同推動增加國定假日立法，以及勞退新制提撥提高修法，以保障基層勞工。