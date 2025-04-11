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賴清德提「脫中入北」 沈政男：政府要看清局勢不要自廢武功

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中國國家主席習近平與美國總統川普。法新社
中國國家主席習近平與美國總統川普。法新社

川普關稅緊急拉了煞車，但多國仍被課十趴關稅，醫師沈政男說，賴清德總統提出「脫中入北」，但歐盟越來越靠近中國，經過美國關稅一搞，歐盟跟中國互動只會更熱絡，台灣必須看清現實與事實，彈性調整政策，才不會自廢武功。

沈政男說，平均下來美國今年對外關稅仍有二十五趴，是百年來最高，對美國經濟會造成嚴重影響。國外機構預估，川普踩了煞車，對美國將影響今年GDP達兩趴，反觀中國，只影響0.3趴。川普不只交出經濟霸權，也因為視錢如命，不肯投資世界國防，美國在全球的硬實力，正在縮減中。

在內政方面，川普任命馬斯克，大鬧天宮，弄得官僚體系怨聲載道，更不用說反對黨與媒體對川普的厭惡，讓整個美國處於民意分崩離析的田地。他預估，三年多以後，中國就會取代美國，成為新的世界中心，而且，中國不必做什麼事，就等美國素以自豪的政經體系自己內爆就好。

第一波中美貿易大戰，中國早已畫好前進的地圖，中韓日自貿區，是不是加快磋商？中國對歐盟的貿易，這幾年也呈現陡峭上揚，更不用在「全球南方」的布局了。

台灣要反中，那是意識形態的選擇，但前提必須根據現實與事實。賴清德竟然相信「脫中入北」，試問，歐盟現在跟美國，有站在一起嗎？還是越來越靠近中國？經過川普關稅這樣一搞，恐怕歐盟跟中國的互動只會越來越熱絡。

事實上，賴清德從蔡英文聽來的「第一島鏈」、「印太安全」、「區域穩定」，還有最近愛用的「紅色供應鏈」等，都已是過時的國際政治名詞了。那些說法，就是美國觀點啊！只是，台灣對於國際政經新局勢，仍沒有新的論述。

台灣的中國政策，應該有更加彈性的作法，客觀與準確評估中國，但舉國有四成的人整天亂罵中國，連什麼器官移植，毫無根據的指控，都在那邊興風作浪，唯恐台灣人對中國沒有惡感。只有看清中國，彈性調整政策，才不會自廢武功。

川普 關稅

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