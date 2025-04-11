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美對等關稅 賴清德感謝盧秀燕：率先支持880億元預算
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械產業界代表座談。台中市長盧秀燕因在議會備詢，指派副市長鄭照新接待。賴清德表示，他感謝盧市長率先支持880億元特別預算，盧的支持對於該筆預算在未來順利通過有關鍵性的影響，請鄭代為轉達他的謝意。
行政院長卓榮泰昨起展開產業之旅，賴清德總統今到台中，與25家中部機械產業界代表座談，總統將傾聽行政院所提20項措施、880億元出口供應鏈支持方案是否符合產業需求。
包括台灣機械公會理事長莊大立、陳伯佳、上銀科技董事長卓文恒、三鋒機器總經理郭璦玫、百塑企業總經理吳正煒、台灣麗馳董事長胡偉華、大光長榮總經理王志盟及達佛羅董事長張錦鋒等人。
鄭照新在會中提到，盧秀燕因在議會專案報告不克前來，但歡迎總統下基層與企業座談，第一站就選擇台中，表示對中台灣產業的重視，他代表盧市長與台中市政府，向總統表達深深感謝。
賴總統對此表示，他也當過市長，完全理解開議期間需留在議會不能離開，並感謝盧市長率先支持880億元特別預算。盧市長的支持對於該筆預算在未來順利通過有關鍵性的影響，請鄭副市長代為向盧市長轉達他的謝意。
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