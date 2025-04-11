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對美關稅傾聽之旅 我工具機業對賴清德提5大建言

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中座談，與會的台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，我工具機產業受訂單遞延、資金壓力與市場信心動搖等多重考驗，他提出五大建言，盼政府掌握暫緩期，助業者拉近與主要競爭國關稅差距，與產業攜手提升產業競爭力等。

行政院長卓榮泰昨起展開產業之旅，賴清德總統今到台中，與25家中部機械產業界代表座談，包括台灣機械公會理事長莊大立、陳伯佳、上銀科技董事長卓文恒、三鋒機器總經理郭璦玫、百塑企業總經理吳正煒、台灣麗馳董事長胡偉華、大光長榮總經理王志盟及達佛羅董事長張錦鋒等人。

台灣工具機暨零組件公會表示，美國對台實施對等關稅措施，為我國工具機與零組件產業帶來前所未見的嚴峻挑戰。工具機業者多為中小企業，本次美國關稅衝擊影響致使國內業者普遍面臨訂單遞延、資金壓力與市場信心動搖等多重考驗。

陳伯佳今偕同多名公會理監事代表出席這場座談會。陳伯佳表示，他肯定政府迅速啟動產業支持計畫，穩定產業信心，並提出五項具體建言，盼政府掌握美方90天關稅暫緩期，協助業者拉近與主要競爭國關稅差距，並和產業攜手透過數位化強化企業體質及產業競爭力。

五大產業建言如下：

穩定營運金流，放寬紓困條件：建議政府依不同企業規模放寬紓困認定標準，確保真正受影響業者得以即時獲得協助。同時呼籲金融機構避免因關稅議題緊縮授信規模或抽銀根，穩定企業現金流，減輕中小企業營運壓力。

設立跨部會應變小組，整合資源並簡化流程加速因應：籲請政府整合各部會能量，組成專責應變小組，積極協助業者處理物流調度、融資周轉、關務障礙等問題，並於關稅暫緩期間協調國籍航商加開赴美航班，降低出口遞延風險。

擴大內需市場，以產業規範與數位技術強化產業供應鏈韌性：建議國營事業優先採用國產工具機設備並鼓勵國內業者投資自動化、智慧製造設備，並以工具機產業規範與數位化技術持續推動產業升級轉型，期盼建立工具機產業生態系、強化產業供應鏈韌性。

推動人才轉型，強化長期升級基礎：建議政府擴大中小企業人力養成的再培訓資源，涵蓋綠色製造、數位轉型與AI應用等重點技能，協助企業強化人力結構，推動整體產業升級與永續發展。

建立出口預警與風險監測系統：建議政府攜手產業公協會與智庫機構，建置產業導向的出口預警平台，整合全球經貿情報、通關政策變化與物流成本動態，協助業者超前部署、及早應變。

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統（中）今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統（中）今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影

川普 關稅

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