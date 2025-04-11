影／離島自貿區恐為中國洗產地？綠委憂破壞與美國談判

民進黨立委陳素月、賴瑞隆、蔡易餘、何欣純、沈伯洋舉行「台灣防線要守住 慎防中國洗產地 關稅談判更不利」記者會，指出美國總統川普日前針對各國開徵鉅額關稅後，再宣布暫停90天執行，這段期間被川普政府定為「協商進行期間」，並將對等關稅普遍調降至10%，只對中國維持145%懲罰性稅率。

國民黨立委陳玉珍提案的「離島自由貿易示範區」離島條例，讓中國大陸的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」都可以在示範區內來去自如，這將造成門戶洞開，幫中國大陸洗產地，有破壞台美經貿談判進程的風險，為此，立委要求關務署應強化查緝中國進口貨物，在政府與美國進行關稅談判同時，必須嚴防中國貨物利用台灣洗產地和傾銷的情況，如若失守，將可能會對台美經貿談判造成負面影響，不利於台灣取得優惠稅率，造成台灣整體產業供應鏈的生存問題，大量勞工將喪失工作機會。 民進黨立委蔡易餘（左起）、陳素月、何欣純、賴瑞隆等舉行記者會，指出美國對各國宣布暫停90天執行鉅額關稅，只對中國維持145%懲罰性稅率。而陳玉珍提案的「離島自由貿易示範區」離島條例，有讓中國大陸洗產地疑慮，破壞台美經貿談判進程的風險，要求關務署須嚴防中國貨物利用台灣洗產地和傾銷的情況。記者許正宏／攝影