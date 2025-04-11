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陳素月：強化查緝中國進口貨物 避免洗產地壞台美關係

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳素月表示，要求關務署強化查緝中國進口貨物，避免洗產地壞台美關係。圖／陳素月辦公室提供
民進黨立委陳素月表示，要求關務署強化查緝中國進口貨物，避免洗產地壞台美關係。圖／陳素月辦公室提供

美國對等關稅議題襲台。民進黨立委陳素月今天表示，要求關務署應強化查緝中國進口貨物，在政府把握時間與美國進行關稅談判同時，必須嚴防中國貨物利用台灣洗產地和傾銷的情況，勿讓中國有機可乘，破壞台美經貿關係。

民進黨立委何欣純表示，賴清德總統「脫中入北」方向奏效，但產業遭受衝擊已成事實，在行政院880億元特別條例或預算尚未完成前，面對廠商出貨已到美國港口、或是貨船在海上、收單且已經產製好被退訂、備料完畢被抽單等的巨大損失，都已經或正在發生，不僅這廠商眼前的損失，還包括台灣整體產業供應鏈的生存問題，需要政府及時協助。

民進黨立委賴瑞隆指出，根據財政部提供的資料，我國從2018年9月起加強查核商品標示偽冒標示，防堵中國產品透過台灣轉運美國措施後，每年查到的案件數呈現增加的趨勢。如今美中貿易戰升級，政府應強化配套，不要讓不肖業者破壞台美之間建立的信賴關係。

民進黨立委蔡易餘指出，部分台商本身就於中國設有據點，兩地經營模式交錯，讓洗產地的可能性大幅增加。若中國企業或投機者藉由台灣名義，將原產於中國的貨品包裝、加工再輸出至美國，會嚴重破壞國際對台信賴，也可能導致台灣未來被納入美方高關稅名單，造成不可估量的經濟衝擊。

川普 關稅

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