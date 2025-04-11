我列美第一波談判名單 機械業喊：對政府有信心！

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中座談，台灣機械公會理事長理事長莊大立對賴清德抱怨，台灣機械產業對美國是順差，卻面臨對等關稅，承受非戰之罪，產業界很怕「最後一根稻草」，聽到我列美第一波談判名單，他引用前總統、談判專家蔡英文一句話「我對現在的政府有信心」。

行政院長卓榮泰昨起展開產業之旅，賴清德總統今到台中，與25家中部產業界代表座談，包括莊大立、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、上銀科技董事長卓文恒、三鋒機器總經理郭璦玫、百塑企業總經理吳正煒、台灣麗馳董事長胡偉華、大光長榮總經理王志盟及達佛羅董事長張錦鋒等人。

莊大立代表產業界發言時，開頭就向賴清德表示，「在我致詞前，這次真的要抱怨一下！」這次美國對等關稅，最主要是報復貿易「逆差」，可是台灣的機械產業對美國是「順差」，卻要面臨32%的對等關稅，遠高日韓等競爭對手國，承受「非戰之罪」。

莊大立指出，台灣機械產業經過這麼多年不景氣，以及不公平競爭，機械產業經營辛苦，再加上美對等關稅下來，產業界真的很怕「最後一根稻草」；他強調，美對等關稅對台影響，絕非單一銷美國，影響是全世界的，台灣也有銷很多機器到東南亞、大陸、日本等，當地廠商因為美對等關稅影響銷美產品，就會影響對台灣的機器採購，影響是全面的。

莊大立呼籲，政府應盡速與美國協商，爭取零關稅或降低關稅門檻，尤其要盡量避免關稅高於日、韓等競爭對手。另外應盡力爭取是否有機會與美國建立合作代工模式或邀請美商來台生產模式，運用既有製造業基礎，達成雙贏；大陸面臨美國高額關稅，未來可能會引發其產品「洗產地」的情況發生，業界會配合政府一起嚴密管控，杜絕藉由台灣洗產地情況發生。

莊大立說明，前總統蔡英文是談判專家，現在國家要與美談判，他特別引用蔡英文的一句話「我對現在的政府有信心」，所以說，「我對賴總統領導的政府有信心」，但也希望政府在與工具機整機廠座談時，也不要忘了照顧台灣工具機60公里黃金縱谷的所有小型協力加工廠，因為他們是台灣產業的基礎。