美國關稅政策改來改去 台灣中小企業故鄉縣長提三建議

美國川普關稅政策改來改去，各國如坐雲霄飛車，台灣對美貿易依賴程度高，更是膽戰心驚，號稱台灣中小企業故鄉的彰化縣；縣長王惠美今表示，美國對全球貿易大戰還看不到盡頭，她建議中央即時公布談判進度，讓全民知道和安心。

彰化縣水五金年產值600億元，七成外銷美國，彰化縣織襪年產值約48億元，占全台八成，美國是大宗客戶，美國雖把台灣列入暫緩加增關稅的75國名單，業者仍忐忑不安，縣長王惠美參加國民黨內會議，提出3點建議。

她說，美國宣布對台開徵關稅32%的第一時間她就提醒經濟部，先列出受影響的產業別，經濟部已經列出，雖然晚7天，至少列出來。

她表示，三點建議分別是國民黨智庫和縣市長、立法委員應建立平台，把地方提報的意見作出最佳分析、判斷以研議關稅政策，其次是國民黨立院黨團應與中央相關單位建立關貿平台，即時公布關稅談判進度、結果，安撫民眾緊張煩惱的心情。

王惠美說，無論怎麼談判、談出什麼結果，產生的相對應問題或所需預算最終都要落入立法院審議，所以行政院應支持立法院，朝野不分黨派共度國難。

對於在野黨認為應停止全台大罷免，團結對外共度國難，執政黨聲稱是民團發起，無從阻止；王惠美表示，國難當前還是要以大局為重，執政黨被自己設定的框架限制住了，在框架裡面走不出來，若能開放心胸消除框架，就不至於自困窘境。