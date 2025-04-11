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對等關稅我已列美第一波談判名單 賴清德籲：朝野支持

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。賴清德說，我現階段是美國政府列入第一波談判名單內。「我們不能大意，一定要堅強面對，我就是這樣的心情」，盼大家能團結，朝野能支持，相信一定能度過難關。

賴清德說，美國總統川普在4月3日宣布美國對等關稅，隔天下午，行政院長卓榮泰就率行政院團隊提出880億元對產業支持方案，這也全世界第一個面對美關稅所提的產業支持方案，他隨後在總統府二次與產業界座談、產業界也提出寶貴意見。

賴清德指出，他也拍影片向國人報告，對美關稅提五大對策，也是全世界最完整的計畫，包括對美談判策略，盼我能比照美國、墨西哥、加拿大的貿易協定方式，也能與美談判，從零關稅談起。他也盼藉此與美國加強經貿合作可以建立。

賴清德說明，第二是我對美採購，行政院已盤點好了，包括對能源產品，如石油、天然氣，或工業、農業產品的採購，若平時沒有盤點、沒討論，行政院不可能很快做出回應，並提出產業支持方案。

他表示，第三，我也將對美投資，中部機械廠、工具機廠絕對有實力幫忙美國再工業化，台灣有其重要性，因此對美投資時也可借用台灣經濟及產業實力。

他認為，第四，面對洗產地問題，美國已對多國要求多年，利用這個機會，我國也要好好面對，對美談判策略就包含盡量降低對等關稅，按台美雙方貿易協定談起，另外藉由採購、投資、排除美貿易非關稅障礙，以及做好洗產地等種種管制問題，他相信在座各機械公會、協會等，都願意與政府合作，解決美國要求洗產地問題。

賴清德說明，他第一時間就把我對策、計畫送到美國政府，也獲正面回應，所以美國已把對我對等關稅，從32%降至10%，他要讓國人知道，我現階段是美國政府列入第一波談判名單內，政府會做好準備，和美國好好談判，確保國家利益，也保護我產業發展；不只發現對美談判方向，也提出產業照顧政策，台灣一定要繼續發展，經濟一定要繼續轉型、繼續進步。

賴清德強調，面對美國關稅，他在對美關稅提五大對策特別提到，產業升級，未來是全民智慧化時代，如何利用AI讓各行各業升級轉型、更有競爭力。他在就職時提出全球策略「立足台灣、布局全球、產品行銷全世界策略」，現在調整為「台灣+1」，也就是我全球策略改為「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」。

他說，中央會展開產業傾聽之旅，在中央做決策時，廠商聲音能獲重視，讓政策可更符合產業需求，以及產業發展的需要。政府嚴肅面對美關稅，與產業座談「慢不如快」，對政府提的政策有進心嗎？台下說「有」。

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械業廠商座談。記者趙容萱／攝影

川普 關稅

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