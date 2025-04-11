關稅戰藍喊共赴國難 綠籲嚴防中共商品來台洗產地

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聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例」恐讓台灣淪為中國洗產地破口，面臨美國制裁。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例」恐讓台灣淪為中國洗產地破口，面臨美國制裁。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天表示，美國最新對等關稅政策受關注，台灣政府與美方全力交涉中；然而，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例」恐讓台灣淪為中國洗產地破口，面臨美國制裁，在美國關稅90天緩衝期間，若台灣無法展現積極態度，反而成為中國幫兇，恐遭受嚴厲制裁，要求國民黨將「離島建設條例」撤案，勿讓台灣人民荷包被中國占便宜。

民進黨發言人吳崢表示，洗產地是美國非常重視的問題，因此台灣千萬不能讓中國有任何機會，利用台灣在國際上的信用，來剝削台灣，讓中國商品轉口到台灣再出口至美國。但是現在在立法院內，有一部法案卻可能造成如此嚴重後果，陳玉珍提出的「離島建設條例」。

民進黨發言人林楚茵表示，「選錯的人，關稅145」，是國民黨在關稅議題反應的最佳註解，面對近期一連串「對等關稅」引發討論到實施，國民黨宣稱要對抗美國、跟著中國走。「離島建設條例增訂第十八條之一條文草案」提案清楚載明，為便利大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，並適度鬆綁相關規定。

林楚茵指出，這根本就是在幫中國開後門、洗產地，當全球在面對川普所提出「對等關稅」時，原來國民黨隱藏著更大的一盤棋局。若該法案一旦遭被藍白表決通過，離島就會成為大陸地區的資金、物品、勞務或服務等洗產地的地方，一旦被列為中國的洗產地國家，勢必將與中國同列，肯定無法獲得暫緩實施對等課稅只課10%的機會，也將喪失透過談判，爭取國家最有利經濟發展的機會。

川普 關稅

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