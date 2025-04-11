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賴清德不對美關稅報復 民調44%支持、41%反對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天前往台中工業區與廠商座談，他對廠商信心喊話，說台灣政府是全球面對美國關稅衝擊應變最快的國家。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天前往台中工業區與廠商座談，他對廠商信心喊話，說台灣政府是全球面對美國關稅衝擊應變最快的國家。記者黃仲裕／攝影

美國對等關稅風暴襲台。台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統表態，不會採取關稅報復等5大策略措施，有43.9%民眾贊成、40.8%民眾反對；至於對行政院公布的880億元協助方案，則有49.4%民眾認同、39.2民眾反對。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數國人贊成賴總統不對美國採取關稅報復，並維持既有投資承諾的政策立場，但存疑的人也不少；整體而言，國人對賴總統因應美國新關稅政策所採立場與作法尚缺共識，有待更多溝通整合。

若與政黨傾向交叉分析，國內主要政黨支持者對賴總統上述政策立場看法涇渭分明，相當分歧。民進黨支持者七成六贊成，一成四不贊成；國民黨支持者一成六贊成，七成四不贊成；民眾黨支持者二成一贊成，六成九不贊成；中性選民，二成八贊成，四成二不贊成。

該民調由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是4月7日到9日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

賴清德不對美關稅報復，民調44%支持、41%反對。圖／台灣民意基金會提供
賴清德不對美關稅報復，民調44%支持、41%反對。圖／台灣民意基金會提供

川普 關稅

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