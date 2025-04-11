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美國關稅衝擊 農業部：反而是利基 有信心將台灣茶市場的餅做大

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部次長胡中一（左）、台灣區茶輸出業同業公會理事長吳立文（中）受訪談美國對等關稅對台灣茶葉可能造成的影響。記者葉冠妤／攝影
農業部次長胡中一（左）、台灣區茶輸出業同業公會理事長吳立文（中）受訪談美國對等關稅對台灣茶葉可能造成的影響。記者葉冠妤／攝影

為因應美國對等關稅可能帶來的衝擊，農業部今召開茶產業座談會。農業部次長胡中一說，台灣茶最大競爭對手是中國，但現在美國對中國加徵125%關稅，對台灣反而是利基，農業部有信心趁著此次關稅衝擊，將台灣茶在美國市場的餅做大，同時開拓新市場。

胡忠一說，茶葉在台灣是非常重要產業，目前生產面積1萬2432公頃，產量1萬2000多公噸，但這些無法滿足國內需求 ，以去年為例，再進口了2萬8000公噸，進口加上國內產量約4萬公噸，當中出口6292公噸，占總量16%。

他進一步說，台灣茶葉賣給全世界90幾個國家，賣出24億元，而這6千多公噸出口的茶，以美國為第一大市場，總計1952公噸，占比3成左右，這次美國對台加徵關稅原本為32%，昨天又降至10%，對國內有相當衝擊，因此農業部研擬從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場三面向，包括立席補貼、強化茶葉製造加工設備、輔導取得國際驗證、強化台灣茶廣宣等協助業者。

胡忠一說，目前有3個月的緩衝期，農業部會致力產業外銷調整，協助產業界、農民團體跟出口業者，行政院也預計在14日頒布相關內容。

胡中一認為危機也是轉機，原本的競爭對手英國、印度、秘魯原本關稅都比台灣低，但現在全部都降到10%，台灣茶葉的烘焙、製茶技術全世界有目共睹，農業部有信心輔導業者投入，在這次把台灣茶在美國市場的餅做大，同時盡可能開拓新市場，農業部有信心藉此次衝擊，擴大台灣茶外銷。

他說，台灣茶的最大競爭對手是中國，但現在美國強徵中國125%關稅，對台灣反而是利基，預估茶價短期會受影響，但長遠來看，他有信心台灣茶會賣得更好。

台灣區茶輸出業同業公會理事長吳立文則說，目前業者仍抱持觀望態度，短期內訂單都還不會受影響，要到3個月至6個月後才會顯現，期盼政府協助開拓其他國家市場，業者也會權利配合政府政策。

農業部今召開「因應美國實施對等關稅茶產業座談會」。記者葉冠妤/攝影
農業部今召開「因應美國實施對等關稅茶產業座談會」。記者葉冠妤/攝影

川普 關稅

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