總統賴清德：台灣已列入美國對等關稅 第一波談判名單

美國對等關稅政策，讓台灣精密機械與工具機產業成為重災區，總統賴清德展開產業傾聽之旅，11日在台中工業區與機械及工具機廠商舉行座談，賴清德特別信心喊話，表示台灣已列入美國對等關稅第一波談判名單，請大家對政府對台灣要有信心。

美國對台灣課徵對等關稅高達32%，讓機械產業成為重災區。賴清德今天上午在經濟部長郭智輝等人陪同下，到台中工業區與機械及工具機產業座談，聽取第一線業者的心聲。

賴清德強調，美國總統川普宣布實施對等關稅以來，台灣可說是全世界最早提出因應對策的國家，也是第一個和產業座談傾聽業界心聲，目前政府已提出因應對策，包括透過談判全力降低關稅、加強對美採購及投資、排除非關稅貿易障礙、嚴密控管洗產地的情形發生等。

賴清德表示，未來是全民智慧化的時代，台灣要推動台灣+1 ，而面對對等關稅衝擊，台灣全球化的布局也必須改變策略為「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」。

今天參加座談的產業界代表，包括台灣機械公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、上銀科技（2049）董事長卓文恒、三鋒機器總經理郭璦玫、百塑企業總經理吳正煒、台灣麗馳董事長胡偉華、大光長榮總經理王志盟及達佛羅董事長張錦鋒等人。

「我這次一定要抱怨一下！」莊大立說，機械公會分析海關進出口資料，2024年台灣機械出口美國金額為71.92億美元，但自美國進口金額為93.18億美元，以機械產業來說，對美國進出口實為入超。

莊大立表示，台灣機械業對美貿易金額雖為入超，卻要面臨32%的對等關稅，遠高於競爭對手國，包括日本24%、南韓25%、歐盟20%稅率都較台灣為低，機械產業可說是承受了非戰之罪。

莊大立代表產業界發言，他特別引用前總統蔡英文的一句話，就是對現在的政府有信心。但也希望政府在與工具機整機廠座談時，也不要忘了照顧台灣工具機60公里黃金縱谷的所有小型協力加工廠，因為他們是台灣產業的基礎。

台灣目前面臨的對等關稅為32%，雖然川普總統9日宣布暫緩實施3個月，但對機械產業造成的影響仍然存在。

莊大立強調，政府應盡速與美國協商，爭取零關稅或降低關稅門檻，尤其要儘量避免關稅高於日、韓等競爭對手。另外應盡力爭取是否有機會與美國建立合作代工模式或邀請美商來台生產模式，運用既有製造業基礎，達成雙贏。

另外，中國大陸面臨美國高額關稅，未來可能會引發其產品洗產地情況發生，業界也會配合政府相關部門，一起嚴密管控，杜絕藉由台灣洗產地情況發生。