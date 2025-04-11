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【重磅快評】週休四日台灣超英趕美

聯合報／ 主筆室
國內傳產業因應美國對等關稅，有業者表示五月起員工週休四日。本圖是示意圖。圖／聯合報系資料照片
國內傳產業因應美國對等關稅，有業者表示五月起員工週休四日。本圖是示意圖。圖／聯合報系資料照片

川普亂揮關稅大刀，以傳統產業、代工為出口主力的台灣受傷不輕，雖然對等關稅延後九十天實施，但傳統產業業者已面臨訂單凍結、港口卡櫃、產線停擺等一連串衝擊；立法院副院長江啟臣最近下鄉拜訪木工機械等傳產業者，業界反應最糟的是生產線幾乎停頓，一位業者說，貨出不去，錢進不來，五月起員工只能週休全球首創的四日休。

週休四日是什麼概念？全球的發達國家幾乎都是週休二日，德國、比利時、瑞典、英國、葡萄牙等少數生產力較強的西歐國家實施週休三日，休三天的前提是週工時不變，薪水不變；打算五月起可能是全球首家週休四日的台灣廠家純是因撐不下去，工時縮減的同時也需減薪，甚至放無薪假。週休四日不是光榮，是有口難言。

週休四日當然不是老闆說了算，要政府拍板，甚至還得照顧大陸台商；台灣廠商生產線停擺，主力銷美的大陸台商一樣苦不堪言，大陸上海港、江蘇洋山港是大陸美國線貨輪重點港口，這幾天貨輪大減，貨櫃堆滿碼頭，幾乎都是台商出不去的貨櫃，每家都是巨額資金壓在碼頭，台商過去生意不錯，但對川普的關稅大刀也捱不了多久。

更大的問題是對等關稅暫緩實施就這九十天嗎？川普一腳踹翻了行之有年的貿易規則，九十天後會恢復就關稅規則嗎？還是且戰且走搞出一套無法預測的新規則？還有，九十天後會恢復對等關稅嗎？或者一百八十天？川普宣布暫緩實施對等關稅，這麼大的影響，川普就像吐痰一樣隨口噴出；施行有年的國際貿易規則可以這麼輕率對待？那還有什麼不會發生？國際貿易重在恆定、互信，川普踹翻的舊規則，會有新規則、新秩序嗎？

川普導演的這場貿易風暴，影響所及絕不只有買家與供應商而已，每家廠商的供應鏈其實都自成生態系，幾十年的運作下來，周延的程度已極其圓潤，川普踹翻這套制度，全球貿易秩序避將有漫長的混亂期，會有多少突槌？真是沒法想像。

川普 關稅

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