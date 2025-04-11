稱普發現金與因應關稅不衝突 牛煦庭：綠在內部找敵人

美國關稅政策衝擊全球，後宣布暫緩90天，令全球喘息。桃園市長張善政憂出現產業外移，日前也曾主張去年超徵稅收應用在協助產業因應。國民黨立委牛煦庭說，與普發現金不衝突，但問題在民進黨政府是否都用內部找敵人的方式來面對問題。

張善政表示，川普政府關稅政策突然轉向，顯示美方決策具高度不可預測性，賴清德總統的「投資換關稅」策略需要非常審慎評估，並非所有企業都適合投資美國，且需慎防出現產業外移、核心技術流失。

牛煦庭說，關於普發現金跟因應美國關稅政策的部分，其實並不衝突，因為國民黨立院黨團有非常明確的宣示，在這次預算樽節下來的經費，黨團總召傅崐萁已有清楚宣示，可用追加預算的方式，讓企業可以度過關稅大刀的衝擊。

牛煦庭指出，去年的超徵稅收是5283億，即便有國民黨「還錢於民」的政策，普發現金1萬元僅需2300億，仍有其他餘額可以支應，故應沒有衝突，用普發現金立刻解決一部分人的經濟危機跟衝擊，或從提振國內消費的角度來講，有一定的幫助。

牛煦庭提到，張善政市長以產業優先的角度，這也非常重要，桃園本來就是產業重鎮，國民黨團或民眾黨立院黨團等在野的力量，當初都去參加了國是會議，用開放的心態共赴國難。

牛煦庭強調，現在的問題跟核心是，到底民進黨政府是否都用內部找敵人的方式來面對問題，即便都講要共赴國難，方法都可以調整，對於行政院的方案大概也不會有太多的為難，「我們只會提出我們的想法，並善盡監督責任，所以要求專案報告，但顯然民進黨到現在還是用內部找敵人的方式，解決國難的問題，請問這是哪門子的執政品質？這真的是台灣人民要的政府，真的是面對國難的健康心態嗎？」