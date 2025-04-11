賴總統：台灣在美首批談判名單中 會確保國家利益、產業發展

賴清德總統11日開啟產業探訪之旅，首站選在台中，賴總統指出，面對美國提出的對等關稅問題，政府團隊都有密切關注情勢變化也做出各種因應，接下來將藉由採購、投資，和本身也排除美國要求的非貿易關稅障礙，以及做好洗產地種種問題，相關的對策和計劃已經在第一時間送到美國政府，也得到正面的回應，台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面，政府會做好準備，讓美國好好談判，確保國家利益，並保護產業未來發展。

賴總統11日赴中部與「與機械器具業者座談」會中致詞時他提到，美國總統川普當選以後，他多次提出，他要對全世界每一個國家課徵對等關稅，不只是總統府、行政院，所有團隊都密切注意情勢變化，也做好各種情形的準備。所以川普在4月3日台灣時間凌晨發布對等關稅以後，大家應該都有注意到，4月4日下午卓榮泰院長就率領行政團隊向社會報告，並提出對產業支持計劃，這是全世界面對川普總統關稅第一個所提出的對產業的支持計劃，總共有九大面向、20項策略，總金額粗估880億元新台幣。

賴總統說，自己也隨即在4月5日、4月6日下午，開始和業界座談。在總統府官邸，第一梯次和科技業資通訊產業，第二梯次是中小微型企業，他很感謝各位理事長出席，提供寶貴意見。所以在4月6日兩次座談會之後，他就向全國鄉親報告，當時也提出完整的五大對策，來面對川普的對等關稅。

賴總統說，國際上受到課徵關稅的國家所提出最完整的計劃，包括對美談判策略，就是希望台灣和美國可以比照美加墨自貿協定的方式，台灣和美國也可以來談判，從零關稅開始談起。他希望藉由這個機會，台灣和美國可以完成過去多年來台灣希望和美國加強經貿的合作，可以利用這個機會建立。第二，「我們要進行採購」，行政院多年來也已經盤點好，差不多這一兩個月都已經盤點。包括能源產品，石油、天然氣、工業產品、農業產品的採購等，平時若沒有盤點、討論，是不可能這麼快，4月3日川普公布後，行政院可以在4月4日下午就馬上提出來。

另外，賴總統也提到，會對美國進行投資，剛剛理事長在報告，有很大的志氣，就是台中的工具機或是機械業絕對有實力，幫忙美國再工業化。「台灣有自己的重要性，我們透過投資，也可以擴大台灣的產業實力。但也要面對洗產地的問題，美國也要求很久，不只是對台灣要求，對很多國家都提出要求，我們利用這個機會，也應該要好好來面對」。

賴總統說，「所以對美國談判策略與方向，包括我們會盡我們之力，來降低對等關稅，從台美雙方的貿易協定開始談起，另外也藉由採購、投資，和本身也排除美國要求的非貿易關稅障礙，以及我們要做好洗產地種種問題。剛剛聽到理事長所說，很開心，他相信今天在做各產業代表都很樂意跟政府合作，來改善洗產地的問題」。

賴總統說，再第一時間發布以後，就把台灣的對策和計劃送到美國政府，也得到正面的回應。所以大家都有注意到，美國政府已經把75個國家，他的對等關稅原本高低不一，先降至10%，台灣也從32％降至10%。他也要讓大家知道，台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面，政府會做好準備，讓美國好好談判，確保國家利益，並保護產業未來發展。

賴總統強調，「我們不只是發表對美國的談判方向，其實，也提出照顧政策。台灣一定要繼續發展，經濟一定要繼續轉型與進步，無論是颱風、下大雨，或是天氣多炎熱，台灣的精神就是如此，繼續前進。台灣不是沒有遇過難關，我們遇過兩次能源危機，也遇過亞洲金融風暴，也遇過全世界的金融危機，還遇到COVID-19危機。一開始大家都不看好台灣，但是我們不只是度過難關，更讓台灣產業的體質更上一層樓。

舉例來說，疫情期間各國經濟機構都說台灣的經濟指數、GDP衰退4%以上，結果在前總統蔡英文領導之下，大家團結合作，我們經濟成長率是成長3%以上。因此，大家面對美國關稅，我們不可以大意，一定要嚴肅面對，我就是這樣的心情在應對，也盼望大家一起團結、朝野共同支持，相信我們一定可以度過難關」。

賴總統說，「也在這五大應變策略中特別提起，台灣的經濟一定要升級。未來是全面智慧化時代來臨，如何利用人工智慧，讓各行各業都可以升級轉型，讓我們更有競爭力。我也提出立足台灣、布局全球、產品行銷全世界的策略，上任那天我就如此報告。利用這個機會，我們調整為『台灣+1』，也就是經濟戰略調整為立足台灣、布局全球、加強美國、產品同樣行銷全世界」。

賴總統說，「無論是行政院長卓榮泰提出的支持計劃，或是我本人向大家報告的五大策略面向，一定還有不足的地方」。因此他也提出，他和行政院長、經濟部長等行政團隊都會進行產業座談，傾聽大家寶貴意見。「讓你們的心聲可以在中央政府在做決策的時候，可以得到重視。政府因此提出的支持計劃，或未來發展政策，也能夠更加符合大家需求，以及未來台灣產業發展的需要。

卓榮泰昨天就到桃園，今天我來到台中和大家座談，目的就在於此。我也向大家報告，這應該是全世界受到對等關稅政策影響的國家，這麼快就和產業座談的，應該就是台灣。面對美國政策，我們不嚴肅面對不行，如果要嚴肅面對，不和大家座談也沒辦法，如果要座談，遠不如近，大家好好討論」。

最後，賴總統也說，感謝大家撥冗出席今天座談，有任何寶貴意見，請大家盡量發表意見，政府做得到的絕對不推辭，目的只有一個，好好因應美國對等關稅政策，並在這個危機之上轉化為轉機，讓產業繼續進步、國家繼續向前進。