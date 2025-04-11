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批政院關稅報告遲不給評估資料 黃國昌：還在想政治鬥爭

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，卓院長的衝擊影響評估報告至今都不願提供，壓縮立委研議政院報告時間，民眾黨想的是如何協助政府共赴國難，卓內閣還在想政治鬥爭。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，卓院長的衝擊影響評估報告至今都不願提供，壓縮立委研議政院報告時間，民眾黨想的是如何協助政府共赴國難，卓內閣還在想政治鬥爭。記者張曼蘋／攝影

美國川普關稅衝擊台灣，行政院長卓榮泰今下午將赴立法院專案報告。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，卓院長的衝擊影響評估報告至今都不願提供，壓縮立委研議政院報告時間，「政院官員態度是『我告訴你我做好了，但我不給你』」，民眾黨想的是如何協助政府共赴國難，卓內閣還在想政治鬥爭。

黃國昌表示，民眾黨作為在野黨，一定把國家利益放在政黨利益之上，對於美國關稅對台灣影響，民眾黨願意與執政黨一同承擔責任，為台灣社會跟產業找出路，日前赴行政院黨團協商時，當天他問行政院團隊的衝擊影響評估是否完成，政院代表原本說準備好了，沒想到會議結束後，突然改口說要到立院專案報告時才來提供。

黃國昌說，今下午卓院長要來報告，昨再請黨團同仁跟行政院溝通，但衝擊影響評估還是不給，該報告攸關政府提供的措施是否有效、規模是否足夠等重要問題，但目前為止政院的態度還是拒絕提供，「政院是傲慢到什麼程度？」

「政院官員態度是『我告訴你我做好了，但我不給你』。」黃國昌說，這就是壓縮立委好好研議政院報告，對政院而言有這麼困難？行政院期待的是下午卓榮泰報告完，詢答立委都通通不要事先準備，「提供資料不是最基本的嗎？」

黃國昌強調，民眾黨想的是如何協助政府共赴國難，卓內閣還在想政治鬥爭，周一協商時，行政院提出很多解決方案，除了880億以外，花了兩頁篇幅希望產創條例完成立法，隔天民眾黨在討論事項第一案是要卓院長來報告，第二案就是產創條例盡快完成二讀、三讀，結果本周二卻是民進黨團杯葛議事，把議場後方的門鎖起來癱瘓院會。

「叫在野黨支持，我們也支持，結果杯葛的是你們黨團？」黃國昌質疑，民進黨政府到底在幹嘛？如果周二沒有這樣胡鬧，產創條例早就完成三讀。終於今天可以開院會，結果最重要的下午專案報告，至今一個字都沒看到，要所有在野黨委員不用準備，到底用什麼心態來面對問題？

川普 關稅

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