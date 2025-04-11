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議員質疑美商品採購變「百貨公司美國周」？ 巿府：會擴大參與層面

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照

面對美國對台擬課徵高額對等關稅，北北基桃4市前天舉行緊急會議，提出4大方向與6項具體對策，其中「四市輪流舉辦美國商品採購會」引起關注。國民黨台北市議員柳采葳指出，市府應提出具體方案，不要讓採購會變成「百貨公司美國周」。

柳采葳指出，昨天市長蔣萬安赴議會做施政報告，她關心北市府對4市輪流舉辦美國商品採購會，是否有具體的方案？市府是否會像「美國日」、「美國周」或「美國節」的方式舉辦？她也進一步關心市府是否有與美國商會等單位展開接觸，會不會由市長率團拜會。

蔣萬安詢答時表示，採購會的構想來自市府與產業座談時的建議，獲得4市共識後已列入共同對策方向。接下來將與基層產業討論具體需求，包括規模、品項與合作對象等，也會聆聽並滿足實際需求產業的需要，朝滿足實際需求者產業的方向規畫，很願意跟美國商會來聯絡，了解需要哪些資源跟協助，並由產業局作為主責單位，進一步聯繫安排。

北市產發局長陳俊安表示，目前活動規畫方向將朝企業對企業(B toB)與企業對消費者(B toC)並行的複合型態發展，擴大參與層面與產業效益。

川普 關稅

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