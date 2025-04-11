「日本也正著手發現金」 傅崐萁：積極推動普發1萬元

美國宣布對等關稅政策後，隨即又宣布暫緩90天，令各國或各地區取得喘息機會。國民黨立院黨團總召傅崐萁今早宣示，日本已開始著手全民普發現金，國民黨團本就有提案全民普發現金1萬元，日本也這麼做後，將積極推動。

傅崐萁說，國民黨主席朱立倫邀請所有藍白的縣市首長來討論，當國家面對關稅衝擊全世界的金融海嘯的時候，台灣應該如何因應，在裡面講得非常的清楚，希望各產業都能夠得到政府的紓困以及振興，尤其勞工都能夠得到政府的支援，所以希望從現在的880億能擴張到2000億，令所有國內的產業有個堅實後盾，能來支援產業，能持續面對這樣的困境，並能有所突破。

傅崐萁表示，現在日本已開始著手要進行全民普發現金。對於我國普發1萬元現金，去年我國超徵稅收5283億，國民黨團本來就有提案，尤其日本也這麼做，所以會積極推動。

傅崐萁指出，至於要如何在產業、經濟遭受重創的時候，尤其就業人口最多的服務業，遭受空前重創，要如何擴大內需市場，讓觀光產業能有更多遊客到台灣，在美國關稅衝擊下穩住，值得大家廣泛討論，如何讓台灣的產業跟服務業不面臨解散或是破產危機，進而造成失業潮，大家應該集思廣益解決問題。對於是否要在國會戒嚴的時候，能在最短的時間來處理，這是世界的趨勢，應積極面對現在的問題。