快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

美國關稅恐衝擊農業 吳芳銘：糧食自主率是國安問題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北農產運銷公司總經理吳芳銘（右）今上廣播節目專訪。圖／擷取自網路
台北農產運銷公司總經理吳芳銘（右）今上廣播節目專訪。圖／擷取自網路

面對美國總統川普的高關稅政策，台北農產運銷公司總經理吳芳銘今上廣播節目專訪，針對台灣農漁畜牧等產業衝擊，他說，若是零關稅衝擊非常大，是攸關國內糧食自主率，更是國安問題。而農業在全球貿易通常都是最慢談，政府要有更深對策，減少衝擊。

吳芳銘表示，對於農牧漁業來說，若是零關稅衝擊會非常大，以台灣豬肉為例，目前自主率達到9成，美國進口則為1.2％，肯定會在價格上衝擊豬農。而以台灣對美進口9成多的黃豆、玉米、小麥來說，其實也是攸關戰備糧食自主率，農業體系現在也盡可能輔導農民增加種植率。

吳芳銘說，如果消費者選擇國外的農產品，農民不願意自己生產、休耕；不僅僅是台海兩岸、南海、第一島鏈等衝突，如果碰上Covid世紀大災難，糧食自主率能夠撐多少天，更是影響到國安層次的問題。

另外，對美出口部分，吳芳銘說，台灣的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、台灣鯛魚、吳郭魚等，2024年出口12％、占整體產值49億多元的5％，「但不能小看這些產值，攸關國內價格穩定。」也因此農業結構上哪些出口、哪些自用，都要做相關的分流。

吳芳銘舉例，蝴蝶蘭為台灣的優勢品種，但花卉也有全球分工體系，台灣是種苗，所以很多業者會到美國投資，此時冷鏈就非常重要，後續還有催化等，最後則是應該要加強品牌，「要以國家隊將品牌建立起來。」

吳芳銘說，應該要設法幫台灣農產品去建立品牌、打通路，而非讓每個小農去單打獨鬥，紐西蘭的奇異果，仍可以在廣告上看到哪些食用方法、促銷活動等，所以應該要投入教育、訓練成本，打團體戰的模式。

吳芳銘說，台灣屬於小農，土地使用非常零碎化，反觀美國都是大農產、單位成本很低。他提出，如果土地以建蔽率為概念，那能否增加容積率，類似蓋工廠房子透過儀器控制環境。

「農業在全球自由貿易的談判，都是最慢、最難談的，不僅是弱勢族群，但又會考慮到物價、通膨等因素。」吳芳銘說，政府應該要想更深的對策，不能讓低價衝擊農牧漁業。

川普 關稅

延伸閱讀

Uniqlo創辦人：川普關稅也無法阻止供應鏈向東南亞轉移

美股為何又崩？基金經理人警告永久傷害已造成 不確定性猶在

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

美對中關稅累計達145% 川普：相信雙方終會達成協議

相關新聞

「日本也正著手發現金」 傅崐萁：積極推動普發1萬元

美國宣布對等關稅政策後，隨即又宣布暫緩90天，令各國或各地區取得喘息機會。國民黨立院黨團總召傅崐萁今早宣示，日本已開始著...

美國關稅恐衝擊農業 吳芳銘：糧食自主率是國安問題

面對美國總統川普的高關稅政策，台北農產運銷公司總經理吳芳銘今上廣播節目專訪，針對台灣農漁畜牧等產業衝擊，他說，若是零關稅...

批政院關稅報告遲不給評估資料 黃國昌：還在想政治鬥爭

美國川普關稅衝擊台灣，行政院長卓榮泰今下午將赴立法院專案報告。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，卓院長的衝擊影響評估報告至今...

議員質疑美商品採購變「百貨公司美國周」？ 巿府：會擴大參與層面

面對美國對台擬課徵高額對等關稅，北北基桃4市前天舉行緊急會議，提出4大方向與6項具體對策，其中「四市輪流舉辦美國商品採購...

川普對等關稅集火中國 台灣「脫中入北」恐真心換絕情

美國總統川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨對中國關稅加碼至145%，擺明了就是要集中火力對付中國大陸。關稅戰接下來會如何發展，進入全新未知領域，台灣在此混沌情勢下如何選擇？賴清德總統宣示的「脫中入北」已浮現政策路線，但「入北」的潛台詞其實是「入美」，歷經被課32%重關稅的震撼，台灣的一廂情願當真不會再被美方「真心換絕情」？

謝金河分析關稅戰4原因將打掉重來 若美國不調整戰略全世界恐有災難

美國總統川普暫緩對等關稅，只對中國關稅提高到125%。財信傳媒董事長謝金河表示，關稅像堆積木的遊戲，最後打掉重來，但雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。