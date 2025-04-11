美國關稅恐衝擊農業 吳芳銘：糧食自主率是國安問題

面對美國總統川普的高關稅政策，台北農產運銷公司總經理吳芳銘今上廣播節目專訪，針對台灣農漁畜牧等產業衝擊，他說，若是零關稅衝擊非常大，是攸關國內糧食自主率，更是國安問題。而農業在全球貿易通常都是最慢談，政府要有更深對策，減少衝擊。

吳芳銘表示，對於農牧漁業來說，若是零關稅衝擊會非常大，以台灣豬肉為例，目前自主率達到9成，美國進口則為1.2％，肯定會在價格上衝擊豬農。而以台灣對美進口9成多的黃豆、玉米、小麥來說，其實也是攸關戰備糧食自主率，農業體系現在也盡可能輔導農民增加種植率。

吳芳銘說，如果消費者選擇國外的農產品，農民不願意自己生產、休耕；不僅僅是台海兩岸、南海、第一島鏈等衝突，如果碰上Covid世紀大災難，糧食自主率能夠撐多少天，更是影響到國安層次的問題。

另外，對美出口部分，吳芳銘說，台灣的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、台灣鯛魚、吳郭魚等，2024年出口12％、占整體產值49億多元的5％，「但不能小看這些產值，攸關國內價格穩定。」也因此農業結構上哪些出口、哪些自用，都要做相關的分流。

吳芳銘舉例，蝴蝶蘭為台灣的優勢品種，但花卉也有全球分工體系，台灣是種苗，所以很多業者會到美國投資，此時冷鏈就非常重要，後續還有催化等，最後則是應該要加強品牌，「要以國家隊將品牌建立起來。」

吳芳銘說，應該要設法幫台灣農產品去建立品牌、打通路，而非讓每個小農去單打獨鬥，紐西蘭的奇異果，仍可以在廣告上看到哪些食用方法、促銷活動等，所以應該要投入教育、訓練成本，打團體戰的模式。

吳芳銘說，台灣屬於小農，土地使用非常零碎化，反觀美國都是大農產、單位成本很低。他提出，如果土地以建蔽率為概念，那能否增加容積率，類似蓋工廠房子透過儀器控制環境。

「農業在全球自由貿易的談判，都是最慢、最難談的，不僅是弱勢族群，但又會考慮到物價、通膨等因素。」吳芳銘說，政府應該要想更深的對策，不能讓低價衝擊農牧漁業。