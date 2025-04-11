聽新聞
0:00 / 0:00

立委主張買美債當籌碼 楊金龍：建議很好

聯合報／ 記者葉卉軒陳美君朱漢崙／台北報導
央行總裁楊金龍。記者陳正興／攝影
央行總裁楊金龍。記者陳正興／攝影

中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢，多名立委關注我外匯存底握有大量美債，外傳中國大陸為報復美國關稅戰將大舉拋售美債，我國是否可加碼美債，作為關稅談判的籌碼。楊金龍認為，「建議很好」，同時也會和美國說，美國因貿易逆差必須發行公債來融資，「台灣央行長期持有美債，對美國的融資成本是有降低的貢獻，我們（指台灣央行）不會買了又拋，而是持有到到期」。

楊金龍透露，目前外匯存底裡，美債占比逾八成，其他為歐元、澳幣等，央行會隨時調整幣別配置比重；央行副總裁朱美麗先前表示美債占比達百分之九十二，可能是看錯數字。

經濟部長郭智輝表示，未來十年政府、國營事業可望擴大對美國採購約兩千億美元（約台幣六點五兆元），這部分金額尚未包含民間採購，未來整合民間能量後將「打包」與美談判，評估台灣會在第一波談判之列。至於擴大採購商品，郭智輝說，除了天然氣外，也不排斥採購美國製發電機及新型能源。

郭智輝昨在立法院經委會備詢針對台美關稅談判議題指出，他相信台灣可在第一波談判之列，至於是卅日內、六十日內可以開始談，目前還不確定。

川普 楊金龍 郭智輝 關稅

延伸閱讀

美中關稅戰火猛 經濟部有五招防止大陸貨來台洗產地

川普關稅政策大轉彎 經長郭智輝早上5點才知！蔣萬安反應曝光

楊金龍：台灣央行穩定持有美公債 對美國政府融資成本有降低的貢獻

楊金龍認為台股市值膨脹太多 贊成國安基金規模擴大

相關新聞

賴投書外媒 提「台灣投資美國隊」

因應美國對等關稅衝擊，賴清德總統投書彭博社，提出台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資、取消所有非關稅貿易障礙等四...

藍提關稅對策 籲開國是會議

國民黨主席朱立倫昨邀十五位藍營縣市首長共商美國關稅對策，會後發表四點聲明，包含紓困優先，擴大規模到兩千億；擴大內需，觀光...

中研院：零關稅非我底牌 只是誠意

美國總統川普關稅戰開打，中研院昨赴立院進行業務報告，中研院副院長彭信坤表示，去年中研院經濟報告中預測的經濟成長率百分之三...

產業界：速調整對美貿易 擴大補助

美國總統川普昨宣布對等關稅暫緩九十天，業界聞訊趕出貨、和客戶協商增加庫存，盼台美趕緊談判。台北市商業會直言，這次對等關稅...

立委主張買美債當籌碼 楊金龍：建議很好

中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢，多名立委關注我外匯存底握有大量美債，外傳中國大陸為報復美國關稅戰將大舉拋售美債，...

因應對等關稅 環境部擬2個月內提方案助企業綠色轉型

環境部長彭啓明今天出席國立台灣師範大學舉行的「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，雙方同時簽署合作備忘錄，協力培育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。