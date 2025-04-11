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產業界：速調整對美貿易 擴大補助
美國總統川普昨宣布對等關稅暫緩九十天，業界聞訊趕出貨、和客戶協商增加庫存，盼台美趕緊談判。台北市商業會直言，這次對等關稅危機給台灣重新盤點外貿的機會，須正視對美貿易的調整，「否則誰知道川普哪天醒來又來個髮夾彎」？
行政院長卓榮泰昨到桃園中壢產業園區與地方廠商座談，重提中央因應措施，廿多家廠商到場。卓榮泰向業界信心喊話「大家穩住」，業界卻希望政府不要「收傘」，必要時協助補貼員工、補助電力，穩定台灣整體經濟。
「喘息，但心還懸著。」和大集團董事長沈國榮說，國內出口企業終於有九十天的「喘息時間」，將與客戶協商未來如何吸收多出來的關稅，希望政府趁此時間速與美國談判，才能安定民心。台灣機械公會理事長理事長莊大立說，已與客戶協商爭取增加庫存，盡量趕在緩衝期內出貨。
世堡紡織總經理羅孝威說，行政院稱要提供租稅優惠、利息補貼等，廠商申請要看對美實績，但很多供應鏈並無對美實績，如何認定？美國對台關稅降至百分之十，大家都急著出貨，這季或許對美實績漂亮，但以後呢？盼放寬認定、擴大補助。
花蓮有鱸魚養殖業者準備銷往美國廿萬斤鱸魚，本來很擔心高關稅，好在睡一覺起來暫時解除危機，已安排緊急出貨，否則恐損失上百萬元。石材業者曾建璋主力市場就在美國，他說，關稅影響很大，就算僅百分之十，客戶仍在觀望，擔心美國不下單，甚至最後取消訂單，希望政府幫忙輔導。
基隆恒羣電子總經理徐道義說，對等關稅風暴「不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風」，川普「傷人一萬，自損一萬二千」，台灣產業只要奮戰到底就能撐過難關。他認為危機即轉機，這件事情府應警覺思考降低對美貿易比重，正視往歐盟布局，否則「下次怎麼辦」？
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