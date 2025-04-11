聽新聞
0:00 / 0:00

產業界：速調整對美貿易 擴大補助

聯合報／ 記者趙容萱邱書昱游明煌翁唯真王思慧／連線報導
行政院長卓榮泰（中）與經濟部長郭智輝（左）等到桃園與產業界代表座談，希望直接與業者溝通隨時調整政策。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）與經濟部長郭智輝（左）等到桃園與產業界代表座談，希望直接與業者溝通隨時調整政策。記者潘俊宏／攝影

美國總統川普昨宣布對等關稅暫緩九十天，業界聞訊趕出貨、和客戶協商增加庫存，盼台美趕緊談判。台北市商業會直言，這次對等關稅危機給台灣重新盤點外貿的機會，須正視對美貿易的調整，「否則誰知道川普哪天醒來又來個髮夾彎」？

行政院長卓榮泰昨到桃園中壢產業園區與地方廠商座談，重提中央因應措施，廿多家廠商到場。卓榮泰向業界信心喊話「大家穩住」，業界卻希望政府不要「收傘」，必要時協助補貼員工、補助電力，穩定台灣整體經濟。

「喘息，但心還懸著。」和大集團董事長沈國榮說，國內出口企業終於有九十天的「喘息時間」，將與客戶協商未來如何吸收多出來的關稅，希望政府趁此時間速與美國談判，才能安定民心。台灣機械公會理事長理事長莊大立說，已與客戶協商爭取增加庫存，盡量趕在緩衝期內出貨。

世堡紡織總經理羅孝威說，行政院稱要提供租稅優惠、利息補貼等，廠商申請要看對美實績，但很多供應鏈並無對美實績，如何認定？美國對台關稅降至百分之十，大家都急著出貨，這季或許對美實績漂亮，但以後呢？盼放寬認定、擴大補助。

花蓮有鱸魚養殖業者準備銷往美國廿萬斤鱸魚，本來很擔心高關稅，好在睡一覺起來暫時解除危機，已安排緊急出貨，否則恐損失上百萬元。石材業者曾建璋主力市場就在美國，他說，關稅影響很大，就算僅百分之十，客戶仍在觀望，擔心美國不下單，甚至最後取消訂單，希望政府幫忙輔導。

基隆恒羣電子總經理徐道義說，對等關稅風暴「不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風」，川普「傷人一萬，自損一萬二千」，台灣產業只要奮戰到底就能撐過難關。他認為危機即轉機，這件事情府應警覺思考降低對美貿易比重，正視往歐盟布局，否則「下次怎麼辦」？

卓榮泰 川普 關稅 髮夾彎

延伸閱讀

「讓淋浴再次偉大」 川普下令取消蓮蓬頭水壓限制：照顧好我的秀髮

維持高關稅等習近平讓步？川普猛搖頭吐1字 揭美中貿易戰目的

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

白宮核心幕僚證實！1信號讓川普鬆口大赦 逾15國對關稅問題提條件

相關新聞

賴投書外媒 提「台灣投資美國隊」

因應美國對等關稅衝擊，賴清德總統投書彭博社，提出台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資、取消所有非關稅貿易障礙等四...

藍提關稅對策 籲開國是會議

國民黨主席朱立倫昨邀十五位藍營縣市首長共商美國關稅對策，會後發表四點聲明，包含紓困優先，擴大規模到兩千億；擴大內需，觀光...

中研院：零關稅非我底牌 只是誠意

美國總統川普關稅戰開打，中研院昨赴立院進行業務報告，中研院副院長彭信坤表示，去年中研院經濟報告中預測的經濟成長率百分之三...

產業界：速調整對美貿易 擴大補助

美國總統川普昨宣布對等關稅暫緩九十天，業界聞訊趕出貨、和客戶協商增加庫存，盼台美趕緊談判。台北市商業會直言，這次對等關稅...

立委主張買美債當籌碼 楊金龍：建議很好

中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢，多名立委關注我外匯存底握有大量美債，外傳中國大陸為報復美國關稅戰將大舉拋售美債，...

因應對等關稅 環境部擬2個月內提方案助企業綠色轉型

環境部長彭啓明今天出席國立台灣師範大學舉行的「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，雙方同時簽署合作備忘錄，協力培育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。