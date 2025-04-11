中研院：零關稅非我底牌 只是誠意

美國總統川普關稅戰開打，中研院昨赴立院進行業務報告，中研院副院長彭信坤表示，去年中研院經濟報告中預測的經濟成長率百分之三點一，是「不可能達成」，下修幅度尚待觀察。至於賴清德總統提出以零關稅為基礎與美國進行談判，彭表示，零關稅只是台灣「表達誠意」的方法，但並非真正的底牌。

彭信坤表示，台灣除了汽車、保健食品關稅偏高，其他產品關稅都很低，平均不到百分之二。台美貿易談判關鍵在於檢疫規範、基因食品、外匯市場人為干預問題等非關稅貿易障礙，而非關稅。

彭信坤說，零關稅只是台灣「表達誠意」的方法，但並非真正的底牌；在亮出底牌之前，必須先針對以上議題準備因應方案，建議政府不要太快亮出底牌。

彭信坤強調，台美的貿易談判底牌中，若農產品全面開放，農民必將承受巨大衝擊，政府必須先考慮如何因應、提供輔導農民的方案。他呼籲政府審慎思考每一項政策可能帶來的影響，預先做好因應的配套。

至於川普的關稅政策是否會影響物價？中研院經濟研究所副所長楊淑珺表示，高關稅可能導致出口衰退與資本外流，這兩個層面都會對新台幣製造壓力，造成輸入性通膨。在這個基礎之上，便會讓物價產生上升的壓力，全年消費者物價指數ＣＰＩ應該還是維持在百分之二以上，但幅度還需要觀察。

去年中研院經濟所預測美元兌新台幣匯率約在三十二點五一，楊淑珺表示，在出口與資金外移的雙重夾擊下，當初的匯率預測恐怕已經高估。