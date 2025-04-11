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藍提關稅對策 籲開國是會議

聯合報／ 記者王千豪李成蔭／台北報導
國民黨主席朱立倫（中）昨邀十五位藍營縣市首長共商美國關稅對策，會後發表四點聲明，呼籲賴清德總統召開國是會議。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫（中）昨邀十五位藍營縣市首長共商美國關稅對策，會後發表四點聲明，呼籲賴清德總統召開國是會議。記者曾原信／攝影

國民黨主席朱立倫昨邀十五位藍營縣市首長共商美國關稅對策，會後發表四點聲明，包含紓困優先，擴大規模到兩千億；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；中央與地方攜手面對挑戰。朱立倫呼籲，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請賴清德總統召開國是會議。

「縣市長聯合對策會議」昨晚間登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等十五位藍營首長出席。朱立倫致詞表示，美國總統川普在競選期間曾提出匯率戰，認為美元必須貶值百分之廿，但只要台幣升值百分之十，中小企業會受不了。

一小時閉門會商後，朱立倫率十五位縣市長發表聲明。第一，中央產業協助方案規模應擴大到兩千億，再視關稅衝擊調整，第二，擴大內需，觀光先行，產業升級，包含還錢於民，每人發放現金一萬元，用以提振內需；第三，啟動赴美談判，組成赴美採購團，包含中央、地方及企業人士。

第四則是中央與地方攜手面對挑戰，朱立倫說，籲請賴總統召開國是會議，邀朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

至於賴總統提出「脫中入北」因應對等關稅，朱立倫質疑，賴應想講「脫中入美」吧？任一區域市場都非常重要，不要幫台商製造新障礙，而是要找出路。

川普 張善政 朱立倫 盧秀燕 蔣萬安 賴清德 關稅

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