賴投書外媒 提「台灣投資美國隊」

因應美國對等關稅衝擊，賴清德總統投書彭博社，提出台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資、取消所有非關稅貿易障礙等四大措施；行政院長卓榮泰昨表示，「雨天不僅不能收傘，必要時還要加大安全傘」給各產業，九十天緩衝期與美談判爭取最大利益。府院也雙軌啟動產業傾聽之旅，賴總統今將到台中與機械器具業者座談。

美國總統川普九日宣布暫緩七十五國對等關稅九十天，只徵收百分之十關稅。桃園市長張善政昨說「烏雲沒有散掉，還是在頭上」，凸顯美方決策具高度不可預測性，並示警賴總統組建「台灣投資美國隊」要謹慎；張也說，核心產業是國家最根本競爭力，攸關國家經濟命脈與安全，絕非可以輕易交換的籌碼。

美媒彭博社昨刊登賴總統題為「深化台美經貿關係的路徑圖」的投書，賴總統表示，台灣面對川普對等關稅政策的核心原則，包括以消除所有關稅為目標，重啟台美貿易談判；台灣願在對等的基礎上，降至零關稅。

賴總統說，台灣將快速跨大採購美國產品，包括能源、農業和其他美國製造業產品；台灣將增加對美軍購，將增加對美投資，並成立跨部會「台灣投資美國隊」支持雙邊貿易和投資，期待川普政府有對等回應。

涉外人士說，賴總統投書是政府談判布局一環，台灣有能力值此變局打出最好的牌，接下來如何在九十天內，健全查緝違規法規，作為後續談判籌碼，立法院將成關鍵。

卓榮泰昨在行政院會表示，八八○億元支持方案廿項措施基本不變，各部會先以相關預算以緩濟急。昨六都由市長或副市長參與行政院會，台北市長蔣萬安說，「我們不能真的鬆一口氣、以為萬事大吉」，政府應協助企業開拓新市場，不把所有雞蛋放在同個籃子內。

卓揆昨天也出席在桃園舉辦的首場產業座談會，他表示所有企業到美國設廠，領先的高科技技術須根留台灣，不能讓台灣產業有不安情況。

張善政連日來對關稅風暴提建言，他表示賴總統「投資換關稅」策略，需非常審慎評估，前一個用投資換關稅的案例就是台積電，台積電最後付出一千億美元對美投資；未來若產業大規模向美投資，將生產重心、關鍵研發基地放到美國，台灣引以為傲的「矽盾」可能被削弱掏空。以完全零關稅為目標與美方進行談判，「食安標準是否成為談判籌碼？」

此外，蔣萬安昨赴市議會施政報告，遭綠營議員抨擊「根本沒有準備好，沒有具體對策」蔣砲轟中央的八八○億方案才是「框一個大餅」還數度動氣說，民進黨要地方政府拿出方案，又說經貿議題屬於中央，地方不要插手，「精神錯亂，雙重標準」。蔣萬安昨也表示，產業勞工的紓困經費要提高到二千億。