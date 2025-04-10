因應對等關稅 環境部擬2個月內提方案助企業綠色轉型

環境部長彭啓明今天出席國立台灣師範大學舉行的「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，雙方同時簽署合作備忘錄，協力培育淨零綠領永續專業人才。彭啓明表示，川普政府的對等關稅政策可能讓企業受到不小衝擊，正評估向行政院爭取經費，以協助企業綠色轉型，目標在1至2個月內提出方案。

川普政府對等關稅原規畫對台灣課徵32%關稅，但9日宣布暫緩75國對等關稅90天，但仍改採加徵10%關稅。

彭啓明受訪表示，目前看來，對等關稅的衝擊很可能較歐盟碳邊境調整機制（CBAM）還大，但這不影響國內碳費徵收的期程，價格也不會打折，畢竟台灣的碳定價好不容易才建立起來，目前企業都在提自主減量計畫，如果碳費徵收期程延後的話，國內減碳的速度就會慢下來，預計明天會提出企業的減碳獎勵措施。

彭啓明也指出，目前正評估和行政院爭取經費來設計一套協助企業綠色轉型的方案，目標1到2個月內能提出來，讓企業能更有提早減碳的意願。

另為加速培育2050淨零排放所需專業人才，環境部結合全國28所大專院校，日前3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台師大即是北區培育中心的領頭羊。

彭啓明表示，隨著環保產業的快速發展，僅具備基本技能已不足以應對市場需求，須透過完整的培訓與實踐經驗累積，讓綠領人力蛻變為「綠領人才」，才能在市場中脫穎而出。

台師大校長吳正己表示，台師大超前部署淨零綠領永續人才培育，整合學術資源與數位技術，不但與企業產學合作，也導入AI科技進行碳管理。此外，為因應氣候變遷、能源需求等議題，綠領人才更顯重要，是提升產業競爭力的關鍵。

領軍「環境部淨零綠領人才北區培育中心」的台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠指出，台師大在4月26日將開辦全國首場「環境部淨零綠領人才培育課程」，內容包含環境部「氣候變遷因應法」等最新政策，並將邀請業師分享企業案例。