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對等關稅暫緩讓藍白論述翻車？朱立倫：此時就共赴國難

聯合報／ 記者李成蔭王千豪／台北即時報導
為因應美國總統川普關稅政策衝擊，國民黨晚間舉行縣市長聯合對策會議，藍營縣市首長齊聚一堂討論，黨主席朱立倫（中）與台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等首長出席。記者曾原信／攝影
為因應美國總統川普關稅政策衝擊，國民黨晚間舉行縣市長聯合對策會議，藍營縣市首長齊聚一堂討論，黨主席朱立倫（中）與台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等首長出席。記者曾原信／攝影

美國對等關稅政策暫緩引發討論，有民進黨立委批藍白論述翻車。國民黨主席朱立倫表示，此時就是共赴國難、共體時艱，國民黨積極作為，請不用去指控國民黨作為，應以國家、民眾福祉為最大考量。

身兼國家政策研究基金會董事長的朱立倫今晚召集黨籍及非綠縣市首長於智庫開會，共商產業因應措施，朱與各縣市長於會後說明，並接受媒體聯訪。不過外傳新竹市代理市長邱臣遠原規畫參與，但後來並未出現，也沒代表出現；另外，仍有民進黨立委稱「藍白嘲諷美國又推台灣傾中大翻車」。

朱立倫表示，國民黨現在所有發言都是共赴國難、共體時艱，都是非常正面的，此時最主要是要能夠幫助弱勢產業，包含中小企業、勞工、農漁及工業等，盼政府積極談判，國民黨也匯集各縣市聲音、黨團意見等，推出對國家正面的具體看法；請不用去指控國民黨作為，這時候應以國家、民眾福祉為最大考量，像桃竹竹苗、中部八縣市等，即便不是國民黨執政縣市，也都容納在區域意見中。

國民黨 川普 朱立倫 民眾黨 民進黨 藍白 關稅

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