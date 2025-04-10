對等關稅暫緩、大罷免復燃？ 朱立倫：關稅戰只是第一步

美國對等關稅風暴來襲，國難當頭，不過大罷免議題仍延燒，國民黨主席朱立倫批評，民眾都看在眼裡，其實關稅戰只是第一步，接下來匯率、美債等都是重大挑戰，當然要全心全意面對及解決問題，誰為權力及一黨之私？國民黨一定是為全民福祉努力。

身兼國家政策研究基金會董事長的朱立倫今晚召集黨籍及非綠縣市首長於智庫開會，共商產業因應措施，朱與各縣市長於會後說明，並接受媒體聯訪。外界關注，政府呼籲朝野共赴國難，但執政黨對於在野黨打擊似乎死灰復燃，像台北市長蔣萬安今備詢仍遭嗆大罷免。

朱立倫感嘆，民眾一切都看在眼裡，其實關稅戰只是面對挑戰的第一步而已，還有大幅增加國防預算，還有碰到匯率、外匯戰的問題，以及美債等，每一項都是重大挑戰，當然要全心全意面對問題、解決問題，民眾其實看朝野政黨中，誰只是為了權力，誰為政黨之私？國民黨一定是為全民福祉努力。