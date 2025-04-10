批賴清德「脫中入北」說 朱立倫酸：想「脫中入美」？

賴清德總統提出「脫中入北」因應美國對等關稅，引發討論，國民黨主席朱立倫批評，賴應該想講「脫中入美」吧？其實任何一貿易夥伴、任何一區域市場都非常重要，都缺一不可，彼此應相應合作，賴不要幫台商製造新的障礙，而是要為台商找出路。

身兼國家政策研究基金會董事長的朱立倫今晚召集黨籍及非綠縣市首長於智庫開會，共商產業因應措施，朱與各縣市長於會後說明，並接受媒體聯訪。外界關注，賴清德主張投資「脫中入北」，國民黨怎麼看，主張又為何？

朱立倫笑稱，很多人說，賴清德想講的應該是「脫中入美」吧？這樣不是對於「新南向政策」非常不公平？ 其實台灣在貿易戰略上無論歐盟、東盟及大陸等市場都缺一不可，都應相互合作。

朱立倫指出，賴清德現在想要全部「倚美抗中」對未來經貿戰上會有非常大的壓力、有非常大的風險，這對企業來說挑戰很大；每一個市場都非常重要，每一個貿易夥伴都是夥伴，賴清德不要幫台商製造新的障礙，而是要為台商找出路。