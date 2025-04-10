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首場產業傾聽之旅 卓榮泰：會擴大產業安全網

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院長卓榮泰10日率領經濟部長郭智輝、財政部次長阮清華及經濟部官員於經濟部產業園區管理局中壢產業園區進行首場產業傾聽之旅，瞭解桃園地區廠商對於美國關稅的問題及需求。

經濟部表示，恰逢今天凌晨美國川普總統宣布「對等」關稅措施調整，暫緩實施對等關稅90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。接下來90天是對美談判的關鍵期，政府將為國家爭取最大利益，維護產業國際競爭力，本次傾聽之旅可說是第一時間傾聽地方產業心聲，確保政府政策能合乎產業需求。

卓院長並在會中針對產業界提出的實務困難，強調經濟安全即國家安全，政府有責任在關鍵時刻提供全力支持，不僅不會雨天收傘，更會加大傘面，擴大產業的安全網。

經濟部表示，今天是產業傾聽之旅第一場，經濟部積極向產業界展現政府提出因應美國關稅，我國出口供應鏈支持方案，強調九大面向、20項措施共880億元的協助方案。經濟部提出外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單等措施，陪同廠商解決問題。

經濟部指出，今日座談會桃園市長張善政，以及呂玉玲、林月琴、涂權吉、邱若華、郭昱晴、魯明哲等六位立法委員亦到場關心廠商。桃園為傾聽之旅首站，接下來將前往台中、彰化、高雄等地區持續傾聽民意。

川普 關稅

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