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賴總統提「脫中入北」 朱立倫憂「依美抗中」：應幫台商找出路

中央社／ 台北10日電
因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫（圖）10日晚間召集藍營縣市長會商，會後並提出4項聯合對策。中央社
因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫（圖）10日晚間召集藍營縣市長會商，會後並提出4項聯合對策。中央社

總統賴清德提出投資「脫中入北」等論述，國民黨主席朱立倫今天表示，他認為賴總統要表達的應該是「脫中入美」。如果今天脫中入美，以後就是依美抗中。他認為政府應幫台商找出路，而非創造新障礙。

因應美國關稅衝擊，國民黨主席朱立倫今天召集藍營執政縣市長會商，提出4項聯合對策，包括紓困優先，預算擴大規模到新台幣2000億元；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；以及中央與地方攜手面對挑戰，籲請賴總統召開國是會議，共商對策。

朱立倫在會中表示，對等關稅對台灣企業衝擊非常嚴重，在美國總統川普當選以前，其經濟顧問提出4項經濟措施，分別是關稅戰、大量提高國防預算、匯率戰，以及美債，這4大戰爭很快就會展開。儘管美國宣布對等關稅暫停90天，但沒有企業敢掉以輕心，90天的談判條件，台灣可能會失去非常多東西。

朱立倫指出，接下來談判非常關鍵，就算談判成功，是零關稅或對等關稅，台灣很多產業都會非常慘。而汽車、鋼鐵、鋁業課徵25%關稅已經生效，中部地區跟汽車零組件有直接關係，希望地方中央團結，解決企業界的問題。

對於川普暫緩高額對等關稅措施，綠營質疑藍營對美展現國格的主張翻車，朱立倫在會後接受媒體聯訪時表示，國民黨的立場都是積極的共赴國難、共體時艱，共同面對挑戰，都是非常正面的希望幫助弱勢產業及勞工。

朱立倫指出，國民黨呼籲政府要積極談判，對於所有的補助方案，國民黨也都有提出具體看法。國民黨今天匯集各縣市的智慧提出共同聲明，這時不必再指控國民黨的作為，國民黨都是以國家、民眾福祉作為最大的考量。

由於原訂要出席的民眾黨新竹市代理市長邱臣遠，最後缺席，朱立倫表示，區域當中，不管桃竹竹苗，還是中部8縣市，都已經容納各地方的意見，即便今天不是國民黨籍縣市長的意見，也容納在區域的討論中，大家一起來面對。

面對大罷免，朱立倫指出，民眾都看在眼裡，關稅戰只是面對挑戰的第一步，後續還有大幅增加國防預算、匯率戰及美債問題，每一項都是重大挑戰，這時當然要全心全意為民眾解決問題，民眾會看朝野政黨，誰只為了政黨之私，而國民黨一定是為全民福祉來努力。

對於賴總統提出投資「脫中入北」等論述，朱立倫表示，他認為賴總統要表達的應該是「脫中入美」。台灣原本的貿易戰略是除了美國市場，還有歐盟、東南亞及中國大陸市場，缺一不可。如果今天脫中入美，以後就是依美抗中，這是否會對經貿戰略產生壓力或風險，這是所有企業都要面對的挑戰。

朱立倫指出，國民黨的想法是，每個市場對台灣來講都很重要，每一個貿易夥伴都是台灣合作的夥伴，要幫台商找出路，而不是創造新的障礙。

台商 國民黨 川普 朱立倫 賴清德 關稅

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