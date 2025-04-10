朱立倫邀縣市長商討美關稅 蔣萬安：紓困要達2000億元

國家政策研究基金會董事長、國民黨主席朱立倫今晚召集黨籍及非綠縣市首長於智庫開會，共商產業因應措施。除朱發表談話外，各縣市長也分別提出建言，強調面對關稅問題絕不能鬆懈，反而要加緊整備，經費應提高到2000億元，國民黨提出的計畫涵蓋各縣市及各產業，此時大家更要團結解決問題，扶助企業及勞工度過難關。

台北市長蔣萬安說明，美國對等關稅雖然暫緩，但絕對不能鬆懈，更要加緊整備，積極協助受創傷企業、受影響勞工及弱勢家庭等，今與眾多縣市長參加行政院會時，也將聆聽產業後的意見反映；謝謝朱立倫召集，大家共識就是高關稅之下，產業、勞工的紓困經費一定要提高到2000億，也呼籲中央不該在此時抽銀根，相關扶助都必須即時到位。

新北市長侯友宜指出，朱立倫已講結論，面對經濟最嚴重衝擊，大家要共同面對，並團結在一起，國民黨提出版本，為受到衝擊產業，以來未來會碰到零關稅問題的農漁牧產業集思廣益，隨時間軸不斷調整步伐，秉持面對問題、解決問題，地方要與中央大家面對最大經濟挑戰。

台中市長盧秀燕表示，今有議會但仍專程趕上台北，因為台灣是大家的台灣，國家發生重大危機，一定要立刻集思廣益，救國家、救產業，照顧人民、化解危機，也將產業聲音及困難表達出來，大家一起加油。

桃園市長張善政分析，台灣每一縣市的產業特性都不一樣，端出來的方案一定要涵蓋每一個產業的特性，要讓每一縣市產業都要能被照顧照，目前北北基桃、桃竹竹苗等都開過會，相關對策都涵蓋各地區產業特性，內容相當完整，若能即時執行，對各縣市都會有幫助。

新竹縣長楊文科則說，朱立倫講的非常清楚，面對挑戰非常嚴峻，政府應全方面考量，除了關稅，另外還有軍備國防預算、匯率、美債等問題，政府須全方位考量，這絕對是不一樣的，不能單從關稅角度切入，須整體考量，以蒼生為念。

彰化縣長王惠美建議，政府應建立平台讓民眾知道關稅談判進度，讓民眾能安心，過程中也應有行政及立法的協調會議，設立貿易談判、預算增加等事務的平台，讓國難問題獲得解決。

基隆市長謝國樑表示，川普是可敬貿易對手，朝野針對國內需求及特性一定要團結並有共識才能談判，若沒辦法共識的時候，會導致談判付之一炬，所以呼籲不分黨派形成國家的共識，再來好好跟美方談判，度過困難。