「川普4大戰爭」很快開打 朱立倫：台幣升值10%企業受不了

國民黨主席朱立倫今晚邀集16位藍白縣市首長舉行「縣市長聯合對策會議」，共商如何因應美國高關稅對台的衝擊。朱立倫致詞時示警，美國總統川普在競選期間提出四項經濟措施，其中之一就是匯率戰，認為美金必須貶值20%，但只要台幣升值10%，中小企業會受不了。

「縣市長聯合對策會議」今晚6時30分登場，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣副縣長謝淑亞、苗栗縣副縣長邱俐俐、南投縣副縣長王瑞德、連江縣副縣長陳冠人、新竹市代理市長邱臣遠等出席。

專家學者部分包含國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉、國政基金會經濟財政組顧問楊應超、國政基金會資深顧問薛香川、李紀珠、朱雲鵬等。

朱立倫致詞時表示，對等關稅對全台灣各地企業有非常嚴重衝擊，在川普當選以前，其經濟顧問有四項經濟措施，一、關稅戰；二、大量提高國防預算；三、匯率戰，報告認為美金必須要貶值20%；四、美債，短期會用舊債換新債達到零利率為目標，接下來買美債還要付安全捐或保險費1.5%，這四大戰爭很快就會展開。

朱立倫說，第一項關稅戰4月5日宣布10%，這是全世界，原本關稅大概1.6%，光這一項，很多「毛三到四」的代工業已經受不了，儘管美國宣布32%對等關稅暫停90天，但沒有一個企業敢掉以輕心，而90天的談判條件，台灣可能會失去非常多東西。

朱立倫示警，台幣若升值10%，中小企業活不下去；再者，5700億元的外匯存底，92%買美債，就算央行總裁楊金龍說那是根據匯率浮動，大概也有九成，屆時大概還有多少屬於台灣？這是國家重大危機。

朱立倫批評，民進黨在前三個月已經耽誤，更糟糕的事情就是把王牌打出去了。至於外傳要對美投資兩千億，他認為不是空穴來風，所以接下來談判非常關鍵，就算談判成功，是零關稅或對等關稅，台灣在地非常多產業都非常慘。此外，汽車、鋼鐵、鋁業課徵25%關稅已經生效，中部地區都跟汽車零組件有直接關係，他感謝縣市首長在連假期間跟各地企業界密切聯繫。

朱立倫說，他希望地方中央團結，解決企業界的問題，討論結束之後會舉行共同記者會，由他簡宣讀聲明。