16縣市首長商討美關稅 藍智庫揭最慘三波衝擊：影響GDP 9.2%

美國川普政府掀起全球關稅戰，宣布暫緩90天，期間台灣由32%目標暫時課徵10%關稅。國家政策研究基金會董事長、國民黨主席朱立倫今晚召集黨籍及民眾黨縣市首長，共商產業因應措施，根據國民黨智庫估計，若課徵10%關稅，最嚴峻狀態將影響我國GDP1.4%至2.9%；若課徵達32%，最嚴峻將影響GDP至4.6%至9.2%，影響甚巨。

國政基金會表示，盤點美國課徵「對等關稅」，影響台灣最重的出口產品包括：鋼鐵製螺釘、螺栓及類似製品44.40%、自動資料處理機及其附屬單元 60.88%、手提電腦77.11%、電動機及發電機38.40%、原電池、原電池組及蓄電池39.57%、交換器及路由器45.88%、手機及網通產品之零件40.05%、光伏打電池78.65%、機動車輛之零附件53.18%、船舶56.12%，衝擊所及新北中和、汐止、桃園中壢、觀音、新竹科學園區、台中大雅、潭子，彰化和美以及高雄大社等主要生產地。

國政基金會也評估，關稅可能帶來三波衝擊，其中「第一波衝擊」將導致產業提前拉貨，進而提高庫存造成產業衝擊，估計有關工具機、製鞋、紡織業等將會面臨第一波無薪假，首當其衝；「第二波衝擊」恐導致金融恐慌，影響股市大跌，使得消費萎縮，衝擊內需市場，包括：觀光旅遊、零售業等將深受其害；而「第三波衝擊」則將導致全球經濟衰退，產業需要面對全面衝擊。