快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

川普對等關稅暫緩90天 農漁產業稍鬆口氣

中央社／ 台北10日電
圖為台北關渡平原農民務農。聯合報系資料照
圖為台北關渡平原農民務農。聯合報系資料照

美國宣布對等關稅暫緩90天。養豬協會今天仍呼籲莫犧牲農民，拒絕零關稅。水產養殖、毛豆、鬼頭刀產業表示，稍鬆一口氣，但還不明確，須觀察。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

農業部估計受對等關稅影響較大的農產業包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀6項，因為出口美國的占比較高。

中華民國養豬協會理事長潘連周告訴中央社記者，狀況仍未明確，堅持拒絕談判後變成零關稅，對農戶及消費者都不公平。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，目前出口正常，僅1、2家會員，之前還在32%關稅時，被美國端的貿易商告知暫停，一切還要觀察。

茶產業部分，台灣區製茶工業同業公會表示，明天將與農業部農糧署開會，提供政府了解整體產業需求，共商對策。

鬼頭刀主產區的台東新港區漁會總幹事陳俊銘說，剛開始捕撈，產量還不大，對等關稅態勢也還不確定，將觀察接下來的出貨狀況，若有銷售出去，就會正常。

吳郭魚、鱸魚都屬於養殖水產，中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，目前出貨正常，鬆一口氣，昨天有1家養殖業者似乎被加工業者砍價，當時還沒宣布調降對等關稅為10%。對此，農業部漁業署副署長陳建佑表示，再做了解後，予以協助。

川普 漁業署 農業部 關稅

延伸閱讀

給談判機會！川普暫緩加徵對等關稅 歐盟反制措施暫停90天

關稅衝擊桃竹苗大矽谷 楊文科籲中央談判簽訂FTA零關稅

續推因應關稅低利融資貸款 政府要求廠商不裁員、不降薪

美暫停關稅 機械廠業者心聲：心仍懸著盼政府速與美談判

相關新聞

16縣市首長商討美關稅 藍智庫揭最慘三波衝擊：影響GDP 9.2%

美國川普政府掀起全球關稅戰，宣布暫緩90天，期間台灣由32%目標暫時課徵10%關稅。國家政策研究基金會董事長、國民黨主席...

「川普4大戰爭」很快開打 朱立倫：台幣升值10%企業受不了

國民黨主席朱立倫今晚邀集16位藍白縣市首長舉行「縣市長聯合對策會議」，共商如何因應美國高關稅對台的衝擊。朱立倫致詞時示警...

政院今報告880億方案 五都市長列席

美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院...

中央還地方？關稅戰燒進議會 蔣萬安怒轟民進黨雙標：精神錯亂

台北市長蔣萬安今赴市議會做施政報告，因關稅議題，頻遭綠營議員抨擊「根本沒有準備好，沒有具體對策」蔣萬安則砲轟中央的880...

美中關稅戰火猛 經濟部有五招防止大陸貨來台洗產地

美中關稅大戰正式開打，由於大陸出口美國稅率高達125%，立委關切大陸大量商品恐來台「洗產地」。對此，經濟部長郭智輝10日...

朱立倫邀縣市長商討美關稅 蔣萬安：紓困要達2000億元

國家政策研究基金會董事長、國民黨主席朱立倫今晚召集黨籍及非綠縣市首長於智庫開會，共商產業因應措施。除朱發表談話外，各縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。