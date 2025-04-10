川普對等關稅暫緩90天 農漁產業稍鬆口氣

美國宣布對等關稅暫緩90天。養豬協會今天仍呼籲莫犧牲農民，拒絕零關稅。水產養殖、毛豆、鬼頭刀產業表示，稍鬆一口氣，但還不明確，須觀察。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

農業部估計受對等關稅影響較大的農產業包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀6項，因為出口美國的占比較高。

中華民國養豬協會理事長潘連周告訴中央社記者，狀況仍未明確，堅持拒絕談判後變成零關稅，對農戶及消費者都不公平。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，目前出口正常，僅1、2家會員，之前還在32%關稅時，被美國端的貿易商告知暫停，一切還要觀察。

茶產業部分，台灣區製茶工業同業公會表示，明天將與農業部農糧署開會，提供政府了解整體產業需求，共商對策。

鬼頭刀主產區的台東新港區漁會總幹事陳俊銘說，剛開始捕撈，產量還不大，對等關稅態勢也還不確定，將觀察接下來的出貨狀況，若有銷售出去，就會正常。

吳郭魚、鱸魚都屬於養殖水產，中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，目前出貨正常，鬆一口氣，昨天有1家養殖業者似乎被加工業者砍價，當時還沒宣布調降對等關稅為10%。對此，農業部漁業署副署長陳建佑表示，再做了解後，予以協助。