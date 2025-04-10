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關稅衝擊桃竹苗大矽谷 楊文科籲中央談判簽訂FTA零關稅

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科最後說，如果產業可以好好發展，也可以簽訂FTA，以此作為台積電和聯電赴美發展的談判條件。圖／新竹縣府提供
楊文科最後說，如果產業可以好好發展，也可以簽訂FTA，以此作為台積電和聯電赴美發展的談判條件。圖／新竹縣府提供

美國關稅衝擊全球產業，桃竹竹苗4縣市政府今日出席「關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉」研討會，新竹縣長楊文科表示，新竹縣作為科技重鎮，深刻感受到這波政策帶來的震盪，呼籲中央盡速與美國談判，讓台灣的犧牲與損失能換來台美之間簽訂FTA自由貿易協定，最終將32%的關稅下修為0，並加速大矽谷「台知園區」與「竹科三期」的開發，吸引美企評估在台設廠投資，作為東亞戰略據點更顯重要。

新竹縣在電子零組件、機械製造與上游電子材料等產業，影響尤為顯著。新竹縣的一到三級產業占全國產值的8.89%，其中製造業就占83%。初估受影響企業高達700多家，影響產值約達3775億元。

楊文科說，雖然這次半導體產業暫時未被納入對等關稅範圍，但其實已經間接影響，有業者反映，他們正評估未來整體需求轉弱、經濟衰退、原物料上漲等因素，將侵蝕訂單與盈餘。

楊文科表示，半導體核心的技術送到美國，難道沒有辦法做條件交換，新竹縣科學園區三期和台知園區開發拖了2、30年沒有過，他無法諒解，所有的困難，新竹縣政府都願意扛起來。

更重要的是，美國關稅施行條文中增列了「免稅人道走廊」條款，指出只要產品具備「美國價值20%以上，即可適用免課稅」。這是目前的一線生機，期盼中央的法律顧問團能深入研究，協助廠商依程序辦理。

楊文科提到，危機也可能是轉機，若台灣發揮供應鏈完整與地緣優勢，可吸引美企評估在台設廠投資，作為東亞戰略據點，美國關稅緩衝期並非鬆懈期，縣府將持續協助縣內企業加速海外市場布局與產線轉型，提升出口韌性。

面對美國調升關稅，桃竹竹苗4縣市首長今日共同發布四大聯合聲明：一、將建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊急紓困機制。二、強化區域數位轉型，共同推動大矽谷產業智慧製造。三、建立區域供應鏈合作平台，拓展多元國際貿易市場。四、爭取中央支持，搶占全球技術前沿。

楊文科說，如果產業可以好好發展，也可以簽訂FTA，以此作為台積電和聯電赴美發展的談判條件，面對此變局，期待中央靜下心來，與地方政府好好合作，縣府支持中央，突破困境。

FTA 川普 楊文科 關稅

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