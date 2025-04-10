賴總統「脫中入北」難倒經濟部次長 馬文君：新南向怎麼了？

美國總統川普今天凌晨突然宣布「對等關稅」暫緩實施90天，立委馬文君今天質詢經濟部次長江文若，賴總統昨天提出的「脫中入北」，是要跟哪些國家結盟，江文若完全無法回答。馬文君說，這就是政府的三無現況，從上到下，無頭馬車，無頭蒼蠅，無能為力，相當悲哀。

馬文君說，她詢問外交部的關稅因應作為，賴總統指示的談判代表團，何時出發？要找誰談？要談什麼？

外交部次長陳明祺，努力在據實以告與顧及政府體面間，充分發揮修辭的藝術。但說白話，就是台灣代表團何時出發？不知道，可能要等美國通知。要找誰談？能找誰談？現在不知道。

至於要談什麼？馬文君說，以川普的強勢，台灣大概只有聽訓埋單的份。她強力呼籲，過去政府對人民的承諾，例如食安，萬萬不可全面棄守。

賴總統昨天在民進黨中常會上，提出「脫中入北」。馬文君說，明明去年選舉，民進黨還在講新南向，2019年首場美中貿易戰，政府大力吹捧新南向是避風港，結果新南向突然就成了新北向，是新南向出了什麼問題？還是新北向到底有什麼了不起？所謂「入北」，又是要跟哪些國家結盟？又有哪些國家要跟台灣結盟？

馬文君質詢經濟部次長江文若，她完全無法回答。馬文君說，相信江文若也搞不懂，到底賴總統在講什麼？為什麼要講？更別說要怎麼執行？說來悲哀，這就是政府的三無現況，從上到下，無頭馬車，無頭蒼蠅，無能為力。