川普對等關稅海嘯 蔣萬安盤點北市衝擊金額約140億

川普關稅大戰，儘管暫緩對台32%高關稅90天，但近期仍會面對10%對等關稅，北市財政局估算，因應這一波高關稅，北市府預估，2025年收入會影響87億元；房屋地價稅則是延收15億元；支出估影響40億，受衝擊金額約140億元。

蔣萬安今天赴議會施政報告，議員鐘沛君說，這波關稅大戰有90天暫緩期後，儘管對產業衝擊，原本預期是狂風暴雨，但現在是傾盆大雨，颱風已經在外面了，北市府相關防這場「經濟颱風」？

蔣萬安說，目前北市府已經估算可能接下來的財政收入，市府會分三個階段，第一先盤點目前手上的政策工具，並具體聽基層企業的意見，並擬定相關因應措施。

財政局長胡曉嵐表示，北市府有估算，今年年收入會影響87億元，包括統籌款被短收67億元、印花稅短收20億元；加上房屋地價稅延收15億元；還有紓困等支出估影響40億，受衝擊金額約140億元。

蔣萬安說，今天他在行政院會，主張中央除了現在的880億元，也應該因應局勢變化，盤點更多資源，局挹注在中小企業補貼，包括對勞工的補助，至於市府也盤點幾種財源，相關基金、產發基金、二備金等，如果必要也會採追加預算，希望可以挹注相關因應。