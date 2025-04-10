美關稅暫緩危機未解 桃竹竹苗建立跨縣市產業應變平台

因應美國對等關稅衝擊，桃竹竹苗四縣市首長今天下午在桃園市政府邀集企業代表，召開關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉研討會，並宣布建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊急紓困機制等四點聯合聲明，面對全球貿易風險，啟動跨區合作機制，打造具韌性的大矽谷，攜手創建台灣產業新未來。

桃竹竹苗區域聯合聲明指出，表示，鑑於美國近期大幅調升關稅，並對亞洲主要出口國造成潛在壓力，關稅暫緩不是危機解除，桃園、新竹縣市與苗栗縣首長，基於區域責任與共榮理念發表聲明。面對國際經貿變局，將以制度化作為、強化地方協作，共同推動產業轉型與升級，提升台灣在全球供應鏈的韌性。

四點聲明和詳細內容：

成立地方產業應變小組，爭取中央補助及必要支持，穩定企業經營各縣市同步成立專責窗口與產業應變小組，呼籲中央確保金融機構不抽銀根，並提供企業必要的財務支持，如爭取緊急應變補助、貸款利息補貼、融資擔保及稅務緩衝機制，並提供地方政府必要的支持，確保企業營運穩定，勞工權益不受損。強化農、漁業補助輔導機制與中央共同合作強化農、漁業金融補助，降低農、漁業關稅衝擊。

二、強化區域數位轉型，共同推動大矽谷產業智慧製造，1.規畫跨區智慧製造示範平台，提供企業數位轉型諮詢與技術支援，舉辦相關培訓課程，提升區域內企業智慧製造能力，增強國際競爭力。2. 加強產學合作人才鏈結機制，擴大大學、技職院校與企業的連結，建立人才共同培訓與交流機制，促成具備前瞻技術與全球視野的產業人才供應鏈。

三、建立區域供應鏈合作平台，拓展多元國際貿易市場。1.重組並提升供應鏈韌性，協助地方產業鏈重組，積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，並且降低對單一市場的依賴。

2.推動出口市場多元化機制 輔導企業拓展新興海外市場、降低對單一國依賴，建立中小企業出口轉型輔導計畫，提供進入新興市場的策略諮詢與資金支持，並強化跨區招商統籌，吸引新興產業與國際資本進駐。

3. 制度化推進多邊經貿布局，加速參與國際經貿組織，籲請中央加速推動各項經貿協定談判，爭取簽訂自由貿易協定，並推進「台美21世紀貿易倡議」下的具體合作，以保障區域企業出口利益。

四、爭取中央支持，搶占全球技術前沿，1. 四縣市將共同向中央政府爭取更多研發資源與政策支持，鼓勵企業投入前瞻技術研發，提升區域整體技術水準，確保在全球市場技術的領先地位。

2. 爭取中央加速落實桃竹苗大矽谷各項開發計畫及完善園區公共建設，提升桃竹苗大矽谷企業核心競爭力。

3. 建議中央建立經貿法律顧問團隊，打造產業綠色通道，降低企業出口貿易風險。 深信桃竹竹苗的產業韌性，來自制度化合作與區域協同治理。將持續強化橫向聯繫、落實具體作為，與中央攜手打造台灣最具韌性與競爭力的產業生態圈，讓「桃竹苗大矽谷」成為台灣在全球供應鏈重組中的關鍵支點與安全基地。