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卓榮泰赴中壢與業者座談關稅 廠商憂政府補助認定標準

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
行政院長卓榮泰（中）與經濟部長郭智輝（左）等到桃園與產業界代表座談，希望直接與業者溝通隨時調整政策。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）與經濟部長郭智輝（左）等到桃園與產業界代表座談，希望直接與業者溝通隨時調整政策。記者潘俊宏／攝影

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今至桃園市中壢產業園區與地方廠商座談，桃園超過20家廠商代表到場，有廠商反映，現在美國對台灣關稅調降，大家急出貨，但之後若又調高關稅，是否因對美實銷受影響程度小，屆時就無法領到政府的補助，加上若供應鏈並沒有對美的外銷實績，但實質上整體仍受影響，期望能擴大補助。

卓榮泰今至地方向廠商交流座談，多家廠商代表到場了解政府現在方案，世堡紡織股份有限公司總經理羅孝威表示，今天大家反映滿多問題，目前行政院給予一些補失措施，像租稅優惠、利息補貼讓廠商優先申請。

羅孝威說，不過目前給予廠商的申請主要是看對美實績，但其實很多供應鏈是沒有對美實績的，這樣要如何認定這些廠商也受影響，能來申請補助，加上現在降低關稅到10％，大家都急著出貨，現在這一季或許對美實績漂亮，但未來時局又轉變，會不會又不能認定，因此希望放寬認定。

大園工業區廠商協進會理事長賴銘山表示，行政院長卓榮泰喊話要大家穩住，士農工商都要相信台灣一定會變好，盼政府不能收傘，必要時應該協助補貼員工、補助電力，穩定台灣整體。

桃園市長張善政今出席會後受訪說，今天廠商反映很多有中央跟地方問題，聽到幾個都在詢問土地問題，桃園業者最近幾年業績都還不錯，擴廠土地需求高，現在碰到關稅問題，仍對未來謹慎樂觀看待，因此土地需求還是有沒變化，但土地法規繁瑣，動不動踩到紅線時間又拖很久。

張善政說，他現在每2周都盯一次，約60個土地需求案，看看哪些發規上可以鬆綁或行政彈性容許的可以授權去做，這是在努力的地方，知道產業拓展時間壓力大，土地對他們發展步調完全搭不上，是中央跟地方需要努力的。

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今至桃園市中壢產業園區與地方廠商座談，桃園市長張善政今出席會後受訪說，今天廠商反映很多有中央跟地方問題，聽到幾個都在詢問土地問題。記者翁唯真／攝影
美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今至桃園市中壢產業園區與地方廠商座談，桃園市長張善政今出席會後受訪說，今天廠商反映很多有中央跟地方問題，聽到幾個都在詢問土地問題。記者翁唯真／攝影

卓榮泰 川普 張善政 關稅

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