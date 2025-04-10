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民進黨指把金門當大陸洗產地跳板 陳玉珍：歧視金門人

中央社／ 台北10日電
國民黨立委陳玉珍。聯合報系資料照
國民黨立委陳玉珍。聯合報系資料照

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨立委陳玉珍推「金門自貿區」，是把金門變成中國「洗產地」的跳板，是「脫台入中」；一邊罵政府「跪美」，一邊卻想把台灣門戶打開讓中國貨暢行全球。這種雙標操作，「陳玉珍你才是幫中國開門的那個人」。

對此，陳玉珍透過新聞稿指出，高雄港、台南港、台北港都在爭取成為自貿港，還有桃園的空港也是一樣，為什麼民進黨就不認為高雄港會變成洗產地的港口，金門就會變成是洗產地的港口，根本就是歧視金門人，把金門人當作次等公民。

陳玉珍表示，高雄可以有自貿港，如果要洗產地的話，越南、泰國那麼遠都可以洗產地，高雄就不會發生洗產地的情況嗎，為什麼金門自貿區就會洗產地，請民進黨說明。

因應美國揚言對全球多國課徵高額關稅，總統賴清德昨天表示台灣要「脫中入北」。國民黨立委陳玉珍表示，台灣被美國訕笑「跪下」，談判一味討好不會得到好結果，談判要有進有退，把錢用在國富民強不是更好嗎，真要一味的跪嗎？

民進黨發言人韓瑩今天在社群平台Threads發文表示，陳玉珍推「金門自貿區」，說是要振興經濟，但這根本是把金門變成中國「洗產地」的跳板，在中國商品飽受國際制裁、關稅封鎖的當下，設一個自由貿易區讓中國貨品「換台灣身分」出口，這不就是赤裸裸的「脫台入中」。

韓瑩表示，最荒謬的是，陳玉珍一邊罵政府「跪美」，一邊卻想把台灣門戶打開讓中國貨暢行全球。這種雙標操作，是誰真的在出賣台灣。

韓瑩文中對陳玉珍提出3個問題，金門變成中國貨洗產地，你要怎麼保障台灣品牌信用；若被美國與其他貿易夥伴發現產地造假，報復性關稅來了你要怎麼負責；中國用這種方式滲透經濟主權，到底是誰在幫他們鋪路。

韓瑩表示，脫台入中不是陰謀是現在進行式，離島不是統戰工具，「陳玉珍你才是幫中國開門的那個人」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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國民黨 川普 民進黨 金門 關稅 陳玉珍

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