美中關稅戰火猛 經濟部有五招防止大陸貨來台洗產地

美中關稅大戰正式開打，由於大陸出口美國稅率高達125%，立委關切大陸大量商品恐來台「洗產地」。對此，經濟部長郭智輝10日表示，會加強違規轉運查緝，目前有五個做法，包括：加強陸貨監測、對業者宣傳、建立違規業者名單、違規裁罰從嚴，以及運用反傾銷措施等。不過，有立委認為，這都是現行做法，應該思考法律是否加嚴。

立法院經濟委員會今天邀經濟部長郭智輝專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。

民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都關切，大陸遭美國課徵高關稅125%，大陸商品轉傾銷進來，政府有無防範措施，而現在最怕的是「洗產地」，投機的人遁入台灣、越南，藉由第三方再銷售到美國。

郭智輝表示，除了五措施提防洗產地，也會建議這些廠商不要回台，以免違反美國洗產地規範。政府可以協助它在地生產，像很多台廠在越南、泰國都有工廠。

對於郭智輝所提防洗產地五措施，立委羅美玲則認為都只是現行做法。早在2019年立法院三讀通過《貿易法》修正案，廠商用不實貿易證明文件，罰鍰就已從新台幣30萬提升到300萬。但大陸被課125％出口高關稅，洗產地將會更嚴重，國內法律應該要加嚴。