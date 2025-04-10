美對等關稅「桃竹苗4點共識」 張善政：烏雲沒散掉還在頭上

桃竹竹苗4縣市首長今天在桃園市政府召開美國對等關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉研討會，張善政代表宣布，會議達成建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊急紓困機制等4點共識。

張善政強調「烏雲沒有散掉，烏雲還是在頭上」，桃竹竹苗是央大矽谷計畫最關鍵的縣市，面對美國對等關稅，中央和地方要繼續推動大矽谷計畫、機動調整，不能放緩要更加速，才能掌握危機變轉機的關鍵時刻。

張善政與新竹縣長楊文科、新竹市代市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐出席座談會。張強調，桃竹竹苗為中央大矽谷計畫最重要的伙伴，今天4縣市首長、副首長聚在一起開相關的研討座談會，也同時面對美國對等關稅問題，大家在大方向對策形成4個共識，也是桃竹竹苗的區域聯合聲明。

張善政說明4點共識，首先就是要建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊急紓困機制，包括對工業和農漁業，第2點為強化區域數位轉型，共同推動大矽谷產業智慧製造，桃竹竹苗縣市對這方面特別關注，也都已經啟動，這樣的力量要結合在一起。

第3就是建立區域供應鏈的合作平台，拓展多元國際貿易市場，換句話說，希望這些產業的外銷的市場不只在美國，還有美國以外的市場，能多元化，這方面要請中央政府在參與國際的經貿組織方面，能夠更加把力，把參與國際經貿組織的情境，打造更完整更順利。

最後一點就是爭取中央支持搶占全球技術前沿，中央要支持包括桃竹竹苗都面臨的產業用地像科學園區、產業園區土地開發問題，土地開發是產業最基礎的建設，希望這方面的問題能夠加速解決。

張善政表示，再往上發展就會碰到很多先進技術的研發，包括人工智慧等，這些也需要中央的挹注，希望能把4縣市的產業硬體基礎，還有技術內涵，都能趁面對美國對等關稅的挑戰時提升。

媒體問面對美國原先公布的對等關稅稅率暫緩90天，地方希望中央當務之急要如何因應？張善政表示，中央現在提出很多政策跟方向，他今天早上參加行政院院會時，表示其實地方都能體會中央在過去近一個禮拜時間，端出這麼多政策並不容易，但是到底哪一項政策需要更深入探討，接下來這90天正好是給中央好好深入探討研究的機會。

張善政說，行政院院長說要成立「投資美國的台灣隊」，如果是製造業，在台灣容易落地生根，但是在美國未必是這個樣子，所以要謹慎。他強調這只是一個例子，他在院會建議利用這90天，做多方面的探討，4個縣市首長期待中央因應美國對等關稅，不會讓人感到兵荒馬亂，中央要藉此和地方有更多的互動，地方重中之重就是桃竹竹苗。

新竹縣長楊文科表示，大家可以從這一次美國對等關稅的衝擊，看得出來美國有他的考慮，不過事實上我們也有我們的一些優勢，所以整體看，雖然有90天暫緩期，可是我們一定要瞭解90天的暫緩不能松懈 有很多問題要研究。

楊文科指出，新竹縣整體產值占全國的8.9%，其中製造業占比超過80%非常高。另外，產業有1700家，受對等關稅影響的有600多家，我們要做的事情就是讓影響面降到最低，也就是受到美國對等關稅影響，有些公司貨出不去就不生產了會衍生停業、資遣員工，要特別密切的注意。他深信90天之後台灣應該會有好的結果，畢竟台灣有實力，他相信政府一定是有很大的把握的會有好結果。

苗栗縣副縣長邱俐俐指出，苗栗縣最受到美國對等關稅直接衝擊的，就是汽車零組件產業，因為員工數高達8000多人，縣府已經緊急走訪企業，實質了解在高關稅的衝擊之下，有哪些事能預先因應和協調，至於能否在危機來時輔導業者轉型，從OEM走到ODM，是政府應該要積極做的處置，她相信這90天中央會依據地方的建議積極去做。

邱俐俐強調中央處美國對等關稅， 要保護自己的產業，中央要有配套輔導措施保護苗栗汽車零組件業，尤其不能全部是一條鞭式的補助，因為苗栗跟六都的情況還是有很大的差別。另外，南向政策的成效並不好，中央也要一併思考。