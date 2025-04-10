中央還地方？關稅戰燒進議會 蔣萬安怒轟民進黨雙標：精神錯亂

台北市長蔣萬安今赴市議會做施政報告，因關稅議題，頻遭綠營議員抨擊「根本沒有準備好，沒有具體對策」蔣萬安則砲轟中央的880億方案才是「框一個大餅」還數度動氣對綠議員說，民進黨要地方政府拿出方案，又說經貿議題屬於中央，地方不要插手，非常「精神錯亂，雙重標準」

社民黨議員苗博雅質詢指出，蔣萬安曾在臉書貼文說「準備好了」4月1日在市政會議就指示各局處要有對策，要各局處檢視重大發包工程標案，但現在4月10日了，市府的因應對策，只有「編列預備費和物調」「依台北市工程採購物價指數調整計算規定」就這樣？

苗博雅反問，這不是行之有年、舊有的規定？這就是所謂準備好了？市長臉書發文太快了，根本就沒有新東西，喊準備好了，其實都是舊的，這該如何因應新的變局，反觀行政院至少有880億的擴大補貼。

蔣萬安聽了也反擊，台北市對產業、勞動、財政、青年政策上都有具體對策，轟「中央的方案才是框一個大餅」沒有具體的，連衝擊評估報告也要到下一周才會出來，而且談判是中央的職權。

民進黨議員鍾佩玲質詢時也問蔣萬安，市長日前發臉書呼籲中央盡速形成共識、一致對外，台灣不應該在大罷免這種議題上繼續內耗，這說法讓她失望，因為關稅是國際經貿議題，怎麼會和罷免連結？這是噴「政治口水」。

她還說，蔣萬安的團結方式是找了4位同黨4市首長開會討論關稅因應策略，而不是找中央，但國際關係是中央政府職權，地方政府影響有限，這場會議是明顯是「政治作秀」。

蔣萬安聽了動怒回嗆，中小企業第一線承受壓力是地方政府要協助，後續勞工輪休、無薪假、解僱，地方政府要照顧，民進黨議員讓大家非常錯亂「一方面強調經貿談判是中央職權，一方面又要我來專案報告」

鍾佩玲說，「市長可以不要先生氣，好好聽我說完？」蔣萬安卻拉高聲調繼續說，民進黨刻意扭曲，要地方政府拿出方案，又說經貿議題屬於中央，地方不要插手，非常「精神錯亂，雙重標準」一方面說要團結一致，從總統到卓院長都如此，結果在議會又說罷免是民主的展現「讓大家非常錯亂」。