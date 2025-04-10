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川普關稅衝擊全球市場 專家籲強化「世界工廠」概念

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家認為，從目前課徵關稅的項目來看，醫療產業的影響程度相對較低，生技醫藥產業鏈有望能撐起經濟成長。由左至右：公民幫推協會理事長黃建興、馬來西亞檳州前行政議員鄧章耀、清福醫院院長王炯琅、中華生技醫藥行業協會理事長陳建州。記者廖靜清／攝影
專家認為，從目前課徵關稅的項目來看，醫療產業的影響程度相對較低，生技醫藥產業鏈有望能撐起經濟成長。由左至右：公民幫推協會理事長黃建興、馬來西亞檳州前行政議員鄧章耀、清福醫院院長王炯琅、中華生技醫藥行業協會理事長陳建州。記者廖靜清／攝影

美國總統川普對等關稅衝擊全球金融市場，不過，專家指出，從目前課徵關稅的項目來看，醫療產業的影響程度相對較低，生技醫藥產業鏈有望撐起經濟成長。中華生技醫藥行業協會理事長陳建州指出，因應全球經濟不確定性，業者應要有「世界工廠」概念，分散經營風險。

陳建州說，2018年衛福部啟動「一國一中心」計畫，與新南向國家的醫衛合作發展產業鏈，包括人才培育、健康諮詢服務、營造友善醫療環境等，擴大台灣醫療衛生軟實力在新南向國家的影響力。他認為，台灣醫療產業具潛力，但國際醫療觀光客卻輸給泰國，應思考制度性、系統化的長期經營。

陳建州強調，台灣許多科技業、傳統產業都已在海外設有據點，但生技業受限於法規，如果產品想要外銷到其他不同國家，需通過不同國家的查證。關稅政策帶來的不穩定局勢，更要強化「世界工廠」概念，企業應該要有備援方案，調整供應鏈因應或緩解高通膨壓力。

這次貿易戰，美國主要是報復中國大陸，陳建州說，台灣企業在海外設廠，以越南最多，其次是泰國、馬來西亞。其中，馬來西亞關稅傷害性較小；而新冠疫情後，馬來西亞政府也將醫療視為戰略性產業，積極吸引國際投資醫療設備製造、生物科技研發。

陳建州表示，馬來西亞人工薪資處於中間價位，且政治局勢相對穩定、土地取得便宜，是最佳切入點，並吸引新加坡、日、韓等多國資本持續進入，特別是檳城已成為醫療旅遊熱點。另印尼的條件也不錯，具合作潛力。

公民幫推協會理事長黃建興指出，台灣醫療水準已獲全球認證，但產業化與國際化腳步明顯落後。他強調，唯有透過政策支援與業界主動出擊，才能讓台灣醫療走上國際舞台，成為下一個經濟成長引擎。

清福醫院院長王炯琅表示，「以醫帶商」策略可結合國內相關業者與公協會共同合作，以醫療服務為平台、以醫院據點為核心，建立系統性輸出模式，結合當地人才培訓與場域示範，不僅輸出台灣醫療技術，也能帶動醫材、藥品甚至高端設備廠商共同出海開拓東南亞百億市場商機。

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