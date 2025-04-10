因應關稅卓榮泰啟動產業傾聽之旅 首站到桃園
美國總統川普新關稅突然宣布除去中國以外的國家可暫緩90天上路、僅先以10%稅率計算，引發各界討論沸沸揚揚。行政院長卓榮泰今天也啟動「產業傾聽之旅」，首站到桃園與產業界代表座談，卓榮泰希望直接與業者溝通隨時調整政策，能給產業最直接的幫助。
卓榮泰表示，經濟安全就是國家安全，不僅不能雨天收傘，必要時還要加大安全網給各個產業，政府已開始與產業界展開溝通，在經濟與財政政策等多個面向協助業者，也持續透過產業座談會傾聽業界心聲與需求，今天先到桃園，接著12日到彰化、13日到高雄，傾聽業者心聲後隨時解決問題，全力穩定國家經濟與產業發展，若業界遇到困難，尤其是報稅季節將到，政府也會配合延後報稅，國安基金會視情況隨時進場穩定股市，政府會把握90天機會與美國直接進行談判，爭取國家最大利益，讓台灣能度過難關並持續穩定發展。
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