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赴美設廠須根留台灣 卓榮泰：必要時加大安全傘給各產業

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今至桃園市中壢產業園區與地方廠商座談，今會前致詞表示，「雨天不僅不能收傘，必要時還要加大安全傘給各個產業」，90天會爭取最大談判並滾動調整，目前880億元因應方案基本原則不變。記者翁唯真／攝影
美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今至桃園市中壢產業園區與地方廠商座談，今會前致詞表示，「雨天不僅不能收傘，必要時還要加大安全傘給各個產業」，90天會爭取最大談判並滾動調整，目前880億元因應方案基本原則不變。記者翁唯真／攝影

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今至桃園市中壢產業園區與地方廠商座談，會前致詞表示，「雨天不僅不能收傘，必要時還要加大安全傘給各個產業」，90天會爭取最大談判並滾動調整，目前880億元因應方案基本原則不變，也強調高科技和所有企業到美國設廠的技術必須根留台灣，不能讓台灣產業有不安情況，維持國際競爭力地位，並給予中國台商幫助。

卓說，這周整個世界的貿易秩序全部發生很大的變化，美國政府其實是要解決他的貿易赤字及建構他的國家經濟安全，今天要從4個面向跟大家報告，去年7月行政院經濟發展委員會成立經貿外交工作小組，把外交和經貿化為一體，去年的11月美國大選後又成立台美經貿專案小組，因認為整個的美國政策會牽動世界的局勢，要不斷更新。

卓說，這周接到很多電話，大家都在問產業要怎麼辦，賴清德總統告訴大家要穩住，並找到折衷有利方向。對於整個國際局勢的貿易秩序的改變，目前台灣的高科技產業在世界產業供應鏈的關鍵地位，一定不容被世界忽視，而其他垂直的產業供應鏈，在台灣是最值錢，所以不只是高科技產業到國外去全球布局帶動整個供應鏈，如何讓中小微企業能夠在這次中維持住他的應變能力、競爭力，這個是整個重要的一環。接下來就是政府的執行力了，未來90天不是喘了一口氣，還有許多事要做，「雨天不僅不能收傘，必要時還要加大安全傘給各個產業」。

卓說，在金融支持裡，曾經設定一個產業要衰退到15%會給予支持，經過座談評估，將可不設任何衰退期的評估來幫助產業。工業部分的行政成本屬於政府，政府內部若能吸收也不會加諸在國人身上。

卓還說，減免各方面租稅的優惠，包括產創條例都還在立法院審議當中，希望包括產創條例能夠審議過關，讓產業能得到協助。

卓表示，今天院會也做了幾項重大決定，90天內要爭取談判最大利益、對美國的擴大投資、貿易等也在盤點中，而在美國設廠也要求領先的高科技技術需要留在台灣，不能改變，所有企業到美國設廠也須根留台灣，不能讓台灣產業有不安情況，這2點達到後，再去做全球布局。

卓說，因應美國9大面向20項措施，基本上原則不變，會隨談判過程調整，下周各部會也會發布個支持方案，共880億元，在立院通過特別預算前，也先要求各部會運用安定基金、農發基金、農損基金及信保基金能夠濟急，今年報稅時間也會延到6月。

卓表示，美國雖對多國暫緩條關稅，但仍有許多廠商在中國設廠，且美對中關稅達125%，政府也希望全面了解台商需求，讓大家安心。

卓榮泰 川普 關稅

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