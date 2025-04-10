美暫緩實施高關稅 侯友宜：尋找第三地避關稅衝擊

新北市長侯友宜今天下午到瑞芳產業園區與企業座談，侯友宜說，雖然川普宣布暫緩90天實施，但並不代表不實施，是希進行談判，要談到什麼程度，對國人來說，都是一顆心放在半空中，這90天中美貿易大戰正要開始，不能掉以輕心。他聽到很多業者的心聲，都希望政府再尋找第三地避免關稅的衝擊。

侯友宜說，新北市在這次川普關稅政策的衝擊下，工業區11品項衝擊非常大，尤其出口到美國的貿易，去年達到200億美金。今天特別到瑞芳工業區傾聽工業產業界的聲音。

侯友宜表示，這次關稅的衝擊不可謂不大，雖然現在宣布暫緩90天實施，但並不代表不實施，是希進行談判，但要談到什麼程度，對國人來說，都是一顆心放在半空中。

侯友宜指出，但可以看出來現象，就是基本關稅要實施了，未來或多或少都會提升，要做好準備的衝擊，不可能關稅不提升，對等關稅不希望到32%，大家都活不下去，但逾10%大家也是受不了。

侯友宜並說，今天他參加行政院會反映產業的聲音，關稅問題的談判有些過程當然不能對外說，但有些資訊要快速回到台灣來，讓大家知道如何因應和準備，周整步伐。這次對零組件、機械、 橡塑膠等產業都很脆弱，股市也有大起大落的衝擊，政府對每一種產業的類別要做好應變作為和配套。

侯友宜指出，他聽到很多業者的心聲，很多的訂單已轉向，他們都希望政府再尋找第三地避免關稅的衝擊，政府要給台灣企業信心。企業都希望政府有短中長期的部署，政府可以從稅制、勞動法規、能源，甚至包括很多相對的補助，及強化銀行支持的力道。

侯友宜並說，這90天中美貿易大戰正要開始，不能掉以輕心，尤其對勞工的失業，包括製造業和農漁牧業都要有要做好準備的衝擊，未來的影響會持續，這也是他在行政院會反映的。

出席座談會的瑞芳區工商協進會王柄欽理事長表示，企業界深知目前所面對的挑戰不同以往，這次關稅政策對整體產業鏈影響深遠，但唯有企業與政府齊心合作，才能穩住產業基本盤、共度難關。亦肯定市府主動出擊、傾聽產業建言，並協助業者企業減輕這波關稅影響。